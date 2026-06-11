Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo tập kích căn cứ không quân Mỹ ở Jordan

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 12 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq tại Jordan, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, để đáp trả các đợt không kích mới của Washington.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (11/6), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Lực lượng Không quân đã tiến hành cuộc tấn công bằng 12 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc không kích mới nhất của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Theo tuyên bố của IRGC, mục tiêu của cuộc tấn công là các máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 cùng các cơ sở chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của quân đội Mỹ tại căn cứ này. Tehran tuyên bố các tên lửa đã phá hủy nhiều hạng mục quân sự và gây thiệt hại đáng kể cho số lượng lớn máy bay chiến đấu Mỹ.

IRGC đồng thời cảnh báo các chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục chừng nào Mỹ còn tiến hành các hành động mà Tehran coi là gây hấn.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy tác chiến cấp cao của Iran - khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Việc Mỹ ngừng các cuộc tấn công vào các khu vực ở miền nam Iran, như tổng thống nước này đã tuyên bố, là do phản ứng mạnh mẽ và áp đảo của Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran", cơ quan này cho biết, đồng thời cho rằng Mỹ đã phải chịu thêm một thất bại quân sự.

Trước đó, IRGC và quân đội Iran thông báo đã triển khai một loạt chiến dịch trả đũa phối hợp nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, trong đó có các mục tiêu ở Bahrain.

IRGC cho biết lực lượng không quân và hải quân nước này đã tiến hành hai đợt tấn công riêng biệt nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Mỹ vào tiền đồn ven biển, đơn vị hậu cần, đồn cảnh sát và khu vực sân bay Bandar Abbas.

Trong khi đó, quân đội Iran cũng thông báo triển khai một chiến dịch máy bay không người lái nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Các động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong đêm 10/6. Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã phóng 49 tên lửa hành trình Tomahawk trong chiến dịch này.

Về phía Jordan, quân đội nước này xác nhận đã đánh chặn khoảng 20 tên lửa của Iran hướng về khu vực Al-Azraq. Theo tuyên bố chính thức, toàn bộ các tên lửa bị bắn hạ trước khi tới mục tiêu, không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận, ngoài một số mảnh vỡ rơi xuống khu vực dân cư.