Hành trình đỏ 2026 khởi động, tôn vinh những người hiến máu đặc biệt

TPO - Máu là một loại thuốc đặc biệt, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khoẻ mạnh. Đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị người bệnh là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành y tế mà còn là của toàn xã hội.

Tại lễ khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” diễn ra sáng 11/6 tại TPHCM, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ năm 2026 khẳng định, máu là một loại thuốc đặc biệt, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khoẻ mạnh. Đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị người bệnh là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành y tế mà còn là của toàn xã hội.

Ban Tổ chức khen thưởng các đơn vị đồng hành tích cực với Hành trình đỏ quốc gia.

Ông Thanh cho biết, năm 2013, xuất phát từ thực tiễn khan hiếm máu trầm trọng trong dịp hè trên cả nước, ý tưởng về một chương trình vận động hiến máu xuyên Việt đã được hình thành. Từ đó, Hành trình đỏ lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm 2026, Hành trình đỏ tiếp tục được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7, dự kiến tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu. “Đó không chỉ là sự tiếp nối của một chương trình vận động hiến máu, mà còn là hành trình bền bỉ khơi dậy ý thức cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và kết nối hàng triệu tấm lòng cùng chung tay hiến máu cứu người”, ông Thanh nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, hơn 30 năm qua, thành phố đã vận động gần 5 triệu lượt người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận hơn 4 triệu đơn vị máu. Nhiều năm liền, TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước và đóng góp trên 20% lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.

Theo ông Thạnh, năm 2026, thành phố tiếp tục đồng hành với Hành trình đỏ, đẩy mạnh vận động hiến máu tình nguyện, ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng các điểm hiến máu và nâng cao chất lượng phục vụ cho người hiến máu.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” sáng 11/6. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói rằng mỗi giọt máu cho đi không đơn thuần là một chế phẩm sinh học mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là biểu tượng cao đẹp nhất của sự sống và lòng nhân ái.

Bà cho biết, Hành trình đỏ và phong trào hiến máu quốc gia những năm qua đã vượt qua khỏi biên giới quốc gia, thu hút sự tham gia đầy trách nhiệm của bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Huy (bìa phải).

Ngót trăm lần hiến máu Ông Nguyễn Đình Huy (58 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) đã 93 lần hiến máu. Chia sẻ với Tiền Phong, ông nói tất cả những lần ấy ông đều hiến máu toàn phần. Lần đầu chia sẻ giọt máu tình nguyện là năm 1998 khi ông tròn 30 tuổi. Thời điểm ấy, phong trào hiến máu tình nguyện chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ. “Trước đây tôi toàn hiến 450ml, chỉ khoảng 3 năm trở lại đây thì bác sĩ có nói hiến nhiều rồi nên tôi đã giảm lượng máu cho đi còn 350ml”, ông Huy bộc bạch. Ông cũng cho biết, khi sức khỏe còn cho phép thì vẫn tiếp tục hiến máu ​

Tình nguyện viên tham gia chương trình Hành trình đỏ toàn quốc 2026. Ảnh: Ngô Tùng