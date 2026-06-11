Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố vụ mua bán, sử dụng phần mềm máy tính ‘chùa’ quy mô lớn

Viết Hà

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố về hành vi này, đánh dấu bước ngoặt trong việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-doc-lenh-kham-xet-khan-cap-noi-o-va-noi-lam-viec-cua-nguyen-thi-thanh-huyen-sn-1981-giam-doc-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-song-lam.jpg
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh.

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ. Đây đều là các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các sản phẩm phần mềm máy tính có bản quyền, đặc biệt là hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office, diễn ra khá phổ biến. Trong đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng các website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, mua bán, chia sẻ các phiên bản phần mềm không có bản quyền; đồng thời, cung cấp các công cụ kích hoạt trái phép như crack, key lậu, activator... nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng phần mềm trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (địa chỉ tại số 2371, tổ 92, Khu 8, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm Giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Kiểm tra cho thấy toàn bộ số máy này đều cài sẵn Windows và Microsoft Office sử dụng công cụ crack, key lậu.

1106202612-2.jpg
Lực lượng chức năng khám xét, kiểm tra hệ thống máy tính của tại doanh nghiệp vi phạm.

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý cũng có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Đáng chú ý, toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi hai doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hà Nội, bao gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam; Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution.

Theo tính toán từ cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Với quy mô hàng trăm máy tính vi phạm bị phát hiện, thiệt hại trực tiếp gây ra cho các chủ thể quyền ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

co-quan-csdt-cong-an-tinh-phu-tho-cong-bo-lenh-kham-xet-khan-cap-noi-lam-viec-cua-bui-dac-anh-duong-8189.jpg
Cơ quan CSĐT thi hành l Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, thiệt hại thực tế không chỉ dừng lại ở giá trị bản quyền bị chiếm đoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, làm suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức sở hữu phần mềm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#phần mềm crack #vi phạm bản quyền #tỉnh Phú Thọ #xâm phạm quyền tác giả #bản quyền phần mềm #đấu tranh sở hữu trí tuệ #điều tra vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe