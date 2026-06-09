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Pháp luật

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Triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Hoàng Nam

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia thông qua cổng game OKWIN. Đường dây này vận hành hệ thống thanh toán trung gian với số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Lần theo dấu vết từ cổng game online

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

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Thiết bị các đối tượng sử dụng điều hành đường dây đánh bạc.

Quá trình thu thập dữ liệu điện tử cho thấy phía sau các giao dịch nạp - rút tiền của người chơi là một hệ thống thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi và có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng Bộ Công an Lào xác minh, đấu tranh làm rõ.

Từ ngày 4 đến 13/5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cùng tổ công tác trực tiếp sang Lào phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ và xây dựng phương án phá án.

Trên cơ sở đề nghị phối hợp từ phía Việt Nam, lực lượng chức năng Lào đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Qua đó, cơ quan điều tra làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây này.

Tội phạm “dạt” từ Campuchia về Lào

Kết quả điều tra xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026 và thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội.

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Đường dây này "dạt" từ Campuchia sang Lào để hoạt động.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, hệ thống này tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM thực hiện thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Lào làm việc theo mô hình khép kín. Những người này được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài và được phân công vào các bộ phận như điều hành, chăm sóc khách hàng, cho thuê tài khoản ngân hàng, gom quỹ và tài vụ.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Bắt giữ 56 người, khởi tố 53 bị can

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, hệ thống này xử lý trung bình khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc mỗi ngày. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng.

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Hai đối tượng người Việt có vai trò chủ chốt trong đường dây đánh bạc.

Sau khi thu tiền, các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng tiền số UST rồi thực hiện nhiều bước trung chuyển nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc dòng tiền trước khi chuyển về Trung Quốc.

Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú TPHCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú Đồng Nai). Đây được xác định là những mắt xích quan trọng trực tiếp điều hành hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 13/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam và 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra.

Tiếp đó, lực lượng chức năng triển khai truy xét các đối tượng quản lý bỏ trốn. Chỉ sau 4 ngày, Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án về các tội danh “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; trong đó tạm giam 34 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game trực tuyến này.

Hoàng Nam
#Công an Quảng Trị #Bộ Công an Lào #đánh bạc trực tuyến #xuyên quốc gia #hơn 4.000 tỷ đồng #người chơi tại Việt Nam #người Trung Quốc

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