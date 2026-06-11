Rơi trực thăng quân sự ở Pakistan, không ai sống sót

TPO - Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng quân sự tại Kashmir thuộc Pakistan, các nguồn tin an ninh cho biết ngày 11/6.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Vụ tai nạn xảy ra hôm 10/6. Theo quân đội Pakistan, chiếc trực thăng Mi-17 rơi do lỗi kỹ thuật và tất cả những người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Video từ hiện trường cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ nơi chiếc trực thăng rơi xuống.

Nguồn tin cho biết, những người thiệt mạng bao gồm 19 binh sĩ, hai đại tá và một thiếu tá quân đội.

Tang lễ của các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ đã được tổ chức tang lễ trọng thể, quan tài được phủ cờ Pakistan và được khiêng bởi các thành viên của đơn vị pháo binh đóng tại Kashmir.

Vụ tai nạn hiện đang được điều tra.