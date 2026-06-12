Hai phim Việt cùng rời rạp

TPO - Hai phim kinh dị Việt gây chú ý nhất mùa lễ 30/4 năm nay là “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” và “Heo 5 móng” rời rạp từ ngày 12/6, mang về tổng doanh thu khoảng 325 tỷ đồng.

Theo số liệu Box Office Vietnam, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt doanh thu 201 tỷ đồng, trong khi Heo 5 móng thu về 124 tỷ đồng. Những ngày cuối trước khi ngừng chiếu, cả hai gần như không còn sức hút khi chỉ duy trì từ một đến ba suất chiếu mỗi ngày, doanh thu ở mức vài triệu đồng.

Dù cùng ra mắt trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của mùa phim lễ, cả hai đều được xem là những trường hợp thành công của điện ảnh Việt năm 2026.

‘Phí Phông’ lập kỷ lục mới cho phim kinh dị Việt

Thành tích 201 tỷ đồng giúp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trở thành phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu.

Bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung vượt qua hàng loạt tác phẩm từng thống trị phòng vé như Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Làm giàu với ma (128 tỷ đồng), Ma da (127 tỷ đồng) hay chính Heo 5 móng (124 tỷ đồng).

Không chỉ dẫn đầu dòng phim kinh dị, tác phẩm còn trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ đứng sau Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành.

Tạo hình của Kiều Minh Tuấn và Lan Phương trong phim Phí Phông.

Sự thành công của Phí Phông đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là việc bộ phim sở hữu dàn diễn viên quen thuộc với khán giả đại chúng như Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Lan Phương, Diệp Bảo Ngọc cùng sao nhí người Thái Lan Nina Nutthacha Padovan.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn nằm ở chiến lược phát hành. Thay vì bước vào cuộc cạnh tranh trực diện ở dịp 30/4, ê-kíp quyết định ra mắt sớm hơn một tuần. Đây được xem là nước đi mang tính quyết định.

Khoảng thời gian "chạy trước" giúp phim tích lũy lượng khán giả ban đầu, tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực trước khi hàng loạt đối thủ cùng xuất hiện. Chỉ sau hơn sáu ngày công chiếu, tác phẩm đã cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, qua đó chiếm lợi thế về suất chiếu trong giai đoạn vàng của thị trường.

Hiệu ứng đám đông tiếp tục giúp bộ phim duy trì sức nóng suốt nhiều tuần. Phim vượt doanh thu 200 tỷ đồng sau 39 ngày phát hành. Trong bối cảnh khán giả ngày càng phụ thuộc vào đánh giá trên mạng xã hội trước khi mua vé, việc liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận đã trở thành lợi thế lớn của Phí Phông.

Dẫu vậy, tác phẩm tồn tại một số hạn chế. Nhiều khán giả cho rằng phim ôm đồm quá nhiều lớp thông tin, cách xây dựng nhân vật và các tình huống còn thiếu sự liền mạch. Một số nút thắt quan trọng được giải thích chủ yếu bằng lời thoại hoặc các đoạn hồi tưởng, khiến cảm giác bất ngờ và kịch tính chưa đạt như kỳ vọng.

‘Heo 5 móng’ thắng doanh thu

Nếu Phí Phông thắng nhờ chiến lược phát hành và hiệu ứng truyền miệng kéo dài, thì Heo 5 móng lại tạo dấu ấn bằng khả năng khuấy động mạng xã hội.

Bộ phim đạt mốc 100 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu và kết thúc hành trình với doanh thu 124 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường năm nay chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều phim Việt lẫn phim ngoại.

Màn hóa thân của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng trong Heo 5 móng nhận được nhiều lời khen.

Tác phẩm khai thác truyền thuyết về "heo 5 móng" - hình tượng gắn với nhiều câu chuyện tâm linh trong dân gian. Đây là hướng đi phù hợp với thị hiếu khán giả Việt những năm gần đây, khi các yếu tố văn hóa bản địa ngày càng chứng minh sức hút ở phòng vé.

Không chỉ dựa vào đề tài, Heo 5 móng còn hưởng lợi từ chiến dịch quảng bá hiệu quả. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội nhờ những đoạn cắt ngắn gây tranh luận.

Nổi bật nhất là phân cảnh đối đầu giữa Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân. Đoạn phim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi, tạo nên lượng tương tác lớn và góp phần đưa tên tuổi bộ phim đến gần hơn với khán giả trẻ.

Dù kịch bản vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng sức lan tỏa trên mạng xã hội đã giúp bộ phim duy trì doanh thu ổn định trong nhiều tuần liên tiếp.

Việc Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng cùng vượt mốc 100 tỷ đồng cho thấy dòng phim kinh dị tiếp tục là "mỏ vàng" của điện ảnh Việt.

Tổng doanh thu 325 tỷ đồng của hai tác phẩm không chỉ phản ánh sức hút của những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, dân gian mà còn cho thấy khán giả đang dành sự quan tâm lớn hơn cho các thương hiệu kinh dị nội địa.