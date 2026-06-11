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Văn hóa

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Rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng

Trạch Dương

TPO - Tại buổi họp báo định kỳ chiều 11/6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về hoạt động diễu hành bằng xe buýt hai tầng của Hương Giang sau khi cô trở về từ cuộc thi MGI All Stars 2026, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang rà soát nội dung liên quan.

Tại cuộc họp báo định kỳ diễn ra chiều 11/6 ở Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi liên quan hoạt động diễu hành bằng xe buýt hai tầng của Hương Giang sau khi giành giải Á hậu 2 cuộc thi MGI All Stars 2026.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết Sở đã rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, ghi nhận việc Hương Giang và một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng giao lưu với người dân trong quá trình phương tiện di chuyển trên một số tuyến đường quanh thành phố.

"Theo quy định hiện hành, việc xem xét thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng, phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động có yếu tố sự kiện hoặc diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động trình diễn nghệ thuật", đại diện Sở nêu.

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Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng gây bàn tán.

Cơ quan chuyên môn cho biết đang phối hợp rà soát thông tin vụ việc. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Chiều 3/6, Hương Giang tổ chức hoạt động Home-coming sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế MGI All Stars 2026 tổ chức ở Thái Lan. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cô nhận được sự chào đón của người hâm mộ.

Sau lễ đón, Hương Giang xuất hiện trên xe buýt hai tầng và giao lưu với khán giả qua nhiều tuyến đường của TPHCM. Đoàn xe di chuyển từ khu vực sân bay qua các trục đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo trước khi kết thúc tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh.

Hình ảnh hàng trăm người hâm mộ tập trung dọc tuyến đường, liên tục cổ vũ và di chuyển theo đoàn xe nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh những ý kiến chúc mừng thành tích của Hương Giang, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông trong khung giờ cao điểm, đồng thời đặt vấn đề về các quy định quản lý đối với những hoạt động có tính chất tập trung đông người trên đường phố.

Trạch Dương
#Hoạt động diễu hành của Hương Giang #Rà soát quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật #Giao lưu của Hương Giang với người hâm mộ #Ảnh hưởng của hoạt động tập trung đông người #Quản lý sự kiện và an ninh công cộng

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