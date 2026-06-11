Hệ thống Spa tuyển Shipper, người học hết lớp 9 làm chuyên gia thẩm mỹ

TPO - Cơ quan Công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là “bác sĩ, chuyên gia” tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia “điều trị” cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa…

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các bị can về tội lừa dối khách hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cũng như chữa trị một số bệnh liên quan đến phụ khoa nên đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo về dịch vụ hiệu quả cao nhưng chi phí giá rẻ, chỉ từ 199, 299, 599 nghìn đồng và cam kết điều trị khỏi dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí bảo hành trọn đời không tái phát, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả…

Đồng thời, các đối tượng tư vấn, quảng cáo có các bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội về thăm khám và có các máy, thiết bị công nghệ cao, hiệu quả nhanh ngay lần đầu sử dụng…

Cơ quan Công an khám xét cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giao Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 11/5, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp đối với 2 cơ sở: Korea Beauty Center 68, địa chỉ tại lô 2, Đại Hoàng Sơn, Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và Đông Á Beauty Center, địa chỉ tại căn 5, khu đô thị Venus, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, cơ quan Công an phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính đối với cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network, địa chỉ tại số 7, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Ban chuyên án tiếp tục khám xét cơ sở Đông Á Beauty Center có địa chỉ tại 39 S5, đường Trần Phú, khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Công an khám xét cơ sở Đông Á Beauty Center.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, trong đó có Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại chung cư Phương Đông Green Park, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội).

Toàn bác sĩ, chuyên gia rởm

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành, quản lý 4 cơ sở spa trên để hoạt động khám, chữa bệnh không đúng với ngành nghề kinh doanh; quảng cáo khám chữa bệnh không đúng sự thật; xây dựng kịch bản lừa đảo, giả làm bác sĩ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cơ quan Công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là “bác sĩ, chuyên gia” tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia “điều trị” cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa…

Cơ quan Công an làm việc đối tượng liên quan vụ án.

Các cơ sở kinh doanh đều không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Bước đầu, xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là đánh vào tâm lý khách hàng. Theo đó, các đối tượng đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên lễ tân đón tiếp, lấy thông tin tư vấn cho khách; bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới rồi quảng cáo thêm rằng dịch vụ tại cơ sở này rất tốt, hiệu quả nhanh.

Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ, nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám, điều trị. Tiếp đó, trong quá trình thăm khám, các đối tượng này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại, khách hàng liên quan đến các cơ sở kinh doanh trên liên hệ hoặc gửi đơn về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp làm việc.