Thông báo nhận vé miễn phí concert Thanh xuân 2026

TPO - Concert Thanh xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm. Trong quá trình đăng ký, khán giả có thể lựa chọn mức đóng góp thiện nguyện phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của chương trình.

Concert Thanh xuân 2026 hoàn toàn miễn phí

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.

Ban tổ chức bắt đầu mở đăng ký nhận vé đợt một từ 8h ngày 16/6 trên nền tảng LaSoong. Số lượng vé trong ngày có giới hạn và được phát hành theo kế hoạch của ban tổ chức.

Muộii, buitruonglinh cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia concert Thanh xuân.

Concert Thanh xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm. Trong quá trình đăng ký, khán giả có thể lựa chọn mức đóng góp thiện nguyện phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của chương trình.

Sau khi đăng ký thành công, vé điện tử được lưu tại mục Vé của tôi trên LaSoong và được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký. Khán giả chuẩn bị sẵn vé điện tử có đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR trên điện thoại khi đến check-in.

Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, khán giả tiếp tục theo dõi các kênh thông tin chính thức của ban tổ chức để cập nhật thông báo về các đợt phát hành tiếp theo.

Hướng dẫn đăng ký nhận vé

Bước 1: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản LaSoong

Truy cập https://lasoong.com và thực hiện đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản LaSoong.

Bước 2: Truy cập chương trình concert Thanh xuân 2026

Tại trang chương trình concert Thanh xuân 2026, chọn “Đăng ký vé tại đây” để bắt đầu quá trình đăng ký.

Vé tham dự chương trình được phát hành theo từng đợt và theo từng nhóm khán giả phù hợp với kế hoạch của Ban Tổ chức. Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, vui lòng theo dõi thông báo chính thức và chờ đợt phát hành tiếp theo.

Bước 3: Điền thông tin đăng ký

Điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu và chọn “Đăng ký nhận vé”.

Bước 4: Lựa chọn mức đóng góp cho chương trình thiện nguyện

Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí, dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng. Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng góp phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Bước 5: Xác nhận thông tin và thanh toán

Kiểm tra lại thông tin người đóng góp, sau đó thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR được cung cấp trên hệ thống.

Bước 6: Nhận vé điện tử

Sau khi thanh toán thành công:

Vé được lưu tại mục “Vé của tôi” trên LaSoong.

Vé điện tử đồng thời được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký.

Ban tổ chức lưu ý, mỗi vé chỉ dành cho một người và chỉ sử dụng một lần tại cổng kiểm soát. Khán giả vui lòng chuẩn bị sẵn vé điện tử trên điện thoại, bảo đảm vé hiển thị đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR để làm thủ tục check-in nhanh chóng.

Khi tới concert, khán giả vui lòng mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc căn cước điện tử để đối chiếu thông tin. Vé chỉ có giá trị theo đúng thông tin người đăng ký trên hệ thống.

Khán giả nên có mặt trong khung giờ mở cổng check-in để nhận vòng tay và ổn định vị trí trước giờ diễn. Không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ.

Ban tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

Khán giả không mang vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, đồ cồng kềnh hoặc các vật dụng bị cấm vào khu vực sự kiện. Vui lòng giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn, không vượt rào, không tự ý đổi khu vực, tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, lực lượng an ninh và tình nguyện viên tại sự kiện.