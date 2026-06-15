Thêm tình tiết gây sốc về cái chết của nam diễn viên 33 tuổi

TPO - Nam diễn viên Kim Trạch gây sốc khi qua đời ở tuổi 33. Sau đó, bạn gái cũ của anh hé lộ những thông tin bất ngờ.

Trang QQ đưa tin đầu tháng 6, giới giải trí Hoa ngữ bất ngờ trước thông tin nam diễn viên Kim Trạch đột tử tại nhà riêng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là nam nghệ sĩ mất do nhồi máu cơ tim vì lao lực quá độ, thiếu ngủ trầm trọng.

Tuy nhiên, sự việc trở nên hỗn loạn hơn khi một cô gái tự xưng là bạn gái cũ của Kim Trạch là một nhà đầu tư với tài khoản MXH có tên Văn hóa Hòa Thái Lý Tử Phong, đã tiết lộ một số đoạn tin nhắn mà nam diễn viên nhắn cho cô lúc chưa qua đời.

Qua đó, Kim Trạch thể hiện sự mệt mỏi với áp lực đóng phim liên tục, còn bị công ty quản lý ép đi tiếp rượu những ông chủ nhà đầu tư đam mê nam sắc.

Theo tin nhắn mà bạn gái cũ của Kim Trạch tiết lộ, nam diễn viên chia sẻ dù đã đi đóng phim hơn 10 năm nhưng tình yêu anh dành cho nghệ thuật sắp cạn kiệt, Kim Trạch cảm thấy "không thể trụ nổi, sắp đột tử rồi" vì lịch làm việc căng thẳng.

Có những ngày nam diễn viên quá cố chỉ được nằm xuống khi đã 1-2h sáng, nhưng tới 6h lại phải dậy để tiếp tục "một ngày hành xác mới".

Bạn gái cũ tiết lộ đoạn tin nhắn Kim Trạch trầm cảm trước khi qua đời.

Bên cạnh đó, Kim Trạch còn tiết lộ những quy tắc ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ. Với ngoại hình nổi bật, anh bị công ty quản lý ép đi xã giao với những ông chủ của các nền tảng sản xuất và phát hành phim.

"Trong xã hội này có những chuyện không thể tránh được, tôi biết tránh thế nào đây? Hồi còn ở Hoa Nghị, lúc đi tiếp ông Cung Vũ ở iQIYI, tiếp Lưu Đào, tiếp những người đồng tính đó, những nỗi khổ tôi phải chịu ai mà nói rõ được.Tôi bị Lưu Đào kéo quỳ xuống, ông ta cắn tôi, lôi tôi đi, kéo tôi lên giường", thông tin đoạn tin nhắn được cho là của Kim Trạch gây chấn động MXH.

Trong đoạn tin nhắn, nam diễn viên chia sẻ: "Anh thực sự đã rất suy sụp. Anh bị trầm cảm, khó chịu, áp lực thực sự rất lớn. Anh phải kiếm tiền để giải quyết những chuyện của mình, áp lực khiến anh không thở nổi".

Vì đoạn tin nhắn trên, khán giả cho rằng sự ra đi của nam diễn viên vẫn còn nhiều uẩn khúc. Các chủ đề liên quan tới cái chết của anh thu về tới hơn 100 triệu lượt đọc, trở thành đề tài hot được bàn luận nhiệt trên Weibo. Tuy nhiên, hiện tại phía công ty quản lý, gia đình và cơ quan chức năng chưa lên tiếng về những đoạn trò chuyện này.

Công chúng sốc trước thông tin anh bị ép phải đi tiếp rượu, lên giường với các ông chủ.

Kim Trạch tên thật là Trương Gia Vỹ, sinh ngày 30/1/1993 tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Anh tốt nghiệp Học viện Thời trang Bắc Kinh, từng hoạt động trong vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Ở đại học, Kim Trạch từng là Phó Chủ tịch Hội sinh viên, thành lập thương hiệu thời trang riêng, được đánh giá là sinh viên năng động.

Nam nghệ sĩ từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Nam Milan năm 2015. Với chiều cao 1,87 m cùng phong thái chuyên nghiệp được rèn luyện trên sàn diễn, anh được đánh giá phù hợp với hình tượng doanh nhân thành đạt trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp, Kim Trạch góp mặt trong nhiều bộ phim như Kiều An xin chào, Quên em, Nhớ tình yêu, Mỹ nhân nghịch lân và Đừng nói chuyện yêu đương với sếp.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của dòng phim ngắn trực tuyến, nam diễn viên tham gia nhiều dự án thuộc thể loại này. Theo nền tảng Hongguo, anh vẫn còn một tác phẩm đang chờ ra mắt mang tên Đợi hoa nở, đợi em về. Bộ phim hiện đã thu hút hơn 1,48 triệu lượt đặt lịch theo dõi trước.