Mỹ tổ chức giải võ thuật tại Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật Tổng thống Donald Trump

TPO - Một sự kiện UFC (Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao) quy mô lớn sẽ diễn ra tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng nhân kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Mỹ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Các trận đấu dự kiến diễn ra vào tối 14/6, cùng với các hoạt động khác được lên kế hoạch trong suốt cuối tuần.

Đây là sự kiện thể thao chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức tại dinh thự tổng thống Mỹ.

Khoảng 4.300 người dự kiến ​​sẽ góp mặt tại sự kiện trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Và khoảng 85.000 người khác tập trung tại khu vực dành cho người hâm mộ gần đó.

Sơ đồ bố trí khán giả giải đấu UFC tại Nhà Trắng. (Ảnh: BBC)

Theo BBC, giải đấu được dàn xếp giữa ông Trump và người bạn lâu năm - Dana White, Chủ tịch UFC.

UFC đã chi khoảng 60 triệu USD cho sự kiện này, bao gồm 700.000 USD để sửa chữa thảm cỏ.

Điểm nhấn của sự kiện chính là mái vòm có tên “Móng vuốt” cao 28m, sừng sững phía trên võ đài hình bát giác.

Mái vòm cao 28m tại Nhà Trắng. (Ảnh: BBC)

Bên dưới mái vòm. (Ảnh: AP)

Tổng cộng 14 võ sĩ sẽ thi đấu trong các trận đấu liên tiếp, kết thúc bằng trận đấu chính giữa võ sĩ hạng nhẹ người Georgia - Tây Ban Nha Ilia Topuria và võ sĩ người Mỹ Justin Gaethje.

Sự kiện bắt đầu lúc 20h (giờ Mỹ), và được phát sóng độc quyền trên Paramount+, do David Ellison, một đồng minh của Tổng thống Trump, điều hành.

Người chiến thắng cuối cùng của giải đấu có thể là UFC, vì việc được tổ chức sự kiện tại Nhà Trắng là một cú hích mạnh mẽ cho thương hiệu này.

Chủ tịch kiêm CEO UFC Dana White quan sát các đội bay Thunderbirds của Không quân Mỹ và Blue Angels của Hải quân Mỹ bay qua Nhà Trắng, trước khi diễn ra các trận đấu UFC Freedom 250. (Ảnh: AP)

Các khán giả tại sự kiện. (Ảnh: AP)

Các quan chức chính quyền - bao gồm cả Tổng thống Trump - đã nhiều lần ca ngợi sự kiện, với việc tổng thống gọi nó là "màn trình diễn vĩ đại nhất trên Trái đất" và so sánh sân khấu mái vòm UFC với Tháp Eiffel ở Paris.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 12/6 cho thấy, nhiều người Mỹ tỏ ra hoài nghi về giải đấu.

Chỉ 16% người Mỹ được hỏi tin rằng việc tổ chức trận đấu UFC tại Nhà Trắng là phù hợp, trong khi 46% cho rằng điều đó không phù hợp.

Chỉ khoảng một phần ba số thành viên Đảng Cộng hòa được hỏi ủng hộ kế hoạch này.