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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó Trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có các ông (bà): Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế…

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao.

Luân Dũng
#Ban Chỉ đạo #Ngày Thương binh Liệt sĩ #kỷ niệm 80 năm #Nhiệm vụ mới #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà #Thượng tướng Lê Quốc Hùng #Thượng tướng Lê Quang Minh

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