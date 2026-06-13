Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trên phố

TPO - Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ đánh người bằng điếu cày trên phố Lê Duẩn.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị 2 đối tượng dùng điếu cày đánh ở phố Lê Duẩn (Hà Nội), Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Đối tượng Lộc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận tin trình báo của chị L. (SN 2005, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và anh P. (SN 2004, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) về việc anh P. bị người yêu cũ của chị L. đánh gây thương tích tại trước số 138 Lê Duẩn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến chiều ngày 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lộc. Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận: Tối ngày 10/6, đối tượng gặp chị L. và anh P. tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam rồi xảy ra xô xát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) tiếp tục gặp anh P. đưa chị L. về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc nhảy vào đánh, anh P. đã điều khiển xe máy chở chị L. bỏ chạy.

Khi đến số nhà 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng đuổi đánh anh P. Thậm chí, đối tượng dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu của anh P. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.