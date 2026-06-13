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Giải trí

Màn trình diễn thảm họa của Katy Perry tại World Cup

Tú Oanh

TPO - Katy Perry là ca sĩ mở màn lễ khai mạc World Cup ở Mỹ. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng như Shakira trước đó ở Mexico, bạn gái cựu Thủ tướng Canada bị chê "thảm họa".

Page Six đưa tin Katy Perry trình diễn mở màn lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ, vào tối 12/6 (giờ địa phương). Ca khúc được ngôi sao nhạc pop lựa chọn là Wonder, nằm trong album 143 phát hành năm 2024.

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Katy Perry biểu diễn mở màn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Trước hơn 70.000 khán giả chờ xem trận đấu giữa Mỹ và Paraguay, Katy diện chiếc váy bạc thuộc bộ sưu tập Ready-to-Wear Thu/Đông 2026 của Stella McCartney. Chiếc váy dài chạm đất, có phần giữa phình to, được tạo nên từ những dải tua dài trông giống như dây kim tuyến - dường như gợi nhắc đến Tinseltown (biệt danh của Hollywood, trong đó "Tinsel" có nghĩa là lấp lánh), nơi đăng cai mùa giải năm nay.

Katy không biểu diễn một mình, mà chia sẻ sân khấu với vị khách đặc biệt - hiện tượng TikTok đến từ Na Uy, cậu bé 10 tuổi Tius Luka.

Một ngày trước đó, nữ ca sĩ 8X đăng tải video trên TikTok để giới thiệu với thế giới về Tius: "Giọng hát nhỏ mà bạn đang nghe lúc này chính là của Tius. Tius thu âm phần hát của mình trong ca khúc Wonder khi mới 5 tuổi vào năm 2021. Tôi nghe được giọng hát của em vào năm 2023 và có cảm hứng viết phần lời cho Wonder, rồi đưa ca khúc vào album thứ sáu của mình. Giờ Tius đã 10 tuổi và bay từ Na Uy đến Los Angeles để cùng tôi hát ca khúc này tại World Cup".

Sự kiện ở Mỹ là một trong ba lễ khai mạc do các quốc gia đồng chủ nhà tổ chức. Trước đó, Shakira là nghệ sĩ chính tại lễ khai mạc ở Mexico City vào ngày 11/6. Alanis Morissette, Michael Bublé cùng nhiều nghệ sĩ khác biểu diễn tại Canada vào chiều thứ 12/6.

Khác với Shakira được tung hô, Katy Perry gây tranh cãi, cả về chất lượng tiết mục lẫn trang phục.

Cư dân mạng bình luận: "Màn trình diễn thảm họa. Giọng cô ấy tệ quá", "Chiếc váy thật hài hước. Cô ấy đang quay trở lại thời kỳ làm phi hành gia bằng cách mặc trang phục giống như tàu vũ trụ", "Thật tệ hại", "Hãy vứt bộ đồ đó đi", "Perry đã qua thời hoàng kim từ nhiều năm trước rồi, chỉ là chẳng ai nói cho cô ấy biết thôi", "Katy hát live dở tệ nên tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều. Hãy sa thải cô ta đi"...

Một số khán giả tỏ ra thất vọng vì Katy chọn Wonder. Theo họ, cô có nhiều bản hit hay và sôi động hơn, trong khi ca khúc được chọn không mấy nổi tiếng.

Người hâm mộ cũng thấy chưa thỏa mãn khi Katy chỉ hát một bài khoảng 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, rồi nhanh chóng rời sân khấu.

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Katy biểu diễn cùng cậu bé Tius Luka. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bênh vực bà mẹ một con. Họ đồng ý màn trình diễn không quá bùng nổ nhưng không đến mức tệ. Hơn thế, Wonder là ca khúc phù hợp để hát với một đứa trẻ. Người hâm mộ cũng ghi nhận Katy nỗ lực hát live, dù có thể hát nhép.

Tú Oanh
#Katy Perry #World Cup 2026 #Katy Perry tại World Cup 2026

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