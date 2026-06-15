Công bố quy mô concert Thanh xuân ở Trường đua F1 (Hà Nội)

report Hàng chục nghệ sĩ đổ bộ concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam cùng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đang có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hoạt động nghệ thuật, họ còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến của thế hệ nghệ sĩ mới.

Chiều 15/6, ban tổ chức họp báo công bố concert tại Hà Nội, chia sẻ những thông tin quan trọng về quy mô, cách phát hành vé và hé lộ những màn trình diễn đặc sắc.

Concert được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là lát cắt về thanh xuân Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, hệ thống sân khấu quy mô lớn kết hợp visual LED, hiệu ứng ánh sáng concert và các yếu tố trình diễn hiện đại, chương trình hướng tới việc tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh, giàu lý tưởng và luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội.