Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố quy mô concert Thanh xuân ở Trường đua F1 (Hà Nội)

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Chiều 15/6, tại Hà Nội, ban tổ chức concert Thanh xuân họp báo công bố những thông tin quan trọng về quy mô, cách phát hành vé và hé lộ những màn trình diễn đặc sắc.

Hướng dẫn nhận vé miễn phí concert Thanh Xuân 2026

- Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox. ​

- Thông tin chi tiết về quy mô, cách thức phát hành vé và những điểm nhấn đặc biệt sẽ được ban tổ chức công bố tại họp báo ngày 15/6.

- Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert

report Đại sứ Thùy Dương, người đẹp Minh Thu, Mai Phương dự họp báo concert Thanh xuân
img-0896.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương chọn áo dài thanh lịch ở sự kiện họp báo.

img-0897.jpg
Thời gian qua, Đại sứ Thùy Dương luôn đồng hành với những sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
z7938527693121-5170bd5dcac637f12f76252d178460d3.jpg
z7938527689122-3ebc6e3471e084c19e1a16e6de812cda.jpg
Người đẹp Trần Minh Thu từng gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, lọt top 25 chung kết toàn quốc.
z7938527695820-6686c545b4b95ab01ccb95f366550475.jpg
Hoa khôi Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Mai Phương có hành trình đáng nhớ ở Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp bày tỏ hào hứng khi được tham gia họp báo concert Thanh xuân.
z7938527653196-84b853dd0293066af29f75b0e204d9f7-2712.jpg
Dàn người đẹp mong chờ màn trình diễn của ca sĩ Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD ở concert.
report Hàng chục nghệ sĩ đổ bộ concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam cùng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đang có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hoạt động nghệ thuật, họ còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến của thế hệ nghệ sĩ mới.

701716576-910731508647263-2941136175357159436-n-4575.jpg
722468888-3631367990335606-4137894233596782063-n.jpg
667857532-1535276658604847-6178331744058369554-n.jpg
695198472-1524004382416540-4964830133039012205-n.jpg
656632210-1522181989270278-5361351038854652533-n.jpg
505402382-18388320691139201-8574406613345147543-n.jpg
712099654-4457717417801653-5517350570097583168-n.jpg
490748360-3020967318068144-8656471740253934365-n.jpg
lam-phuc-3-buvf-147.jpg
654861808-3590636417750955-6550051887899429762-n-9704.jpg
709405612-10234848558658593-1715917550948063346-n.jpg
703449469-1420834183416984-532149983587910203-n.jpg

Chiều 15/6, ban tổ chức họp báo công bố concert tại Hà Nội, chia sẻ những thông tin quan trọng về quy mô, cách phát hành vé và hé lộ những màn trình diễn đặc sắc.

Concert được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là lát cắt về thanh xuân Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, hệ thống sân khấu quy mô lớn kết hợp visual LED, hiệu ứng ánh sáng concert và các yếu tố trình diễn hiện đại, chương trình hướng tới việc tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh, giàu lý tưởng và luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

BÁO TIỀN PHONG
#concert Thanh xuân #Hà Nội #Thanh xuân #nghệ sĩ #âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe