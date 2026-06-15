Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ăn nấm rừng, người chồng tử vong, 3 mẹ con vẫn đang nhập viện

Thái Lâm

TPO - Sau khi ăn nấm hái trong rừng, một gia đình 4 người ở xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng cùng bị ngộ độc nặng. Sau nhiều ngày điều trị, người chồng đã tử vong, hiện 3 mẹ con vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, anh Y.D. (SN 1992, trú xã D’Ran) đã tử vong do ngộ độc nấm rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 ngày trước, gia đình anh D. hái nấm mọc tự nhiên trong rừng mang về chế biến làm thực phẩm. Sau bữa ăn, anh D. và vợ là chị H. (SN 1995) cùng 2 người con sinh năm 2012 và 2018 đồng loạt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu và cơ thể suy kiệt.

z7938854825220-52692aaa04da4e1dcee158e747a5ebe7-8270.jpg
Hai con của anh D. đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng do tình trạng diễn biến nặng.

Trong số các bệnh nhân, anh D. bị ngộ độc nghiêm trọng nhất. Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do độc tố đã gây tổn thương nặng các cơ quan nội tạng, anh D. tử vong vào sáng 15/6.

Hiện sức khỏe của chị H. vẫn còn yếu, đang được theo dõi, điều trị. Hai người con đã ổn định và qua cơn nguy hiểm.

Theo ngành y tế, nhiều loại nấm độc trong tự nhiên có hình dáng rất giống các loại nấm ăn thông thường, khiến người dân dễ nhầm lẫn khi thu hái. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ nấm độc cũng có thể gây tổn thương gan, thận cấp tính, có thể dẫn đến tử vong.

Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận hàng chục trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng nấm tự hái trong rừng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nấm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được nhận diện chính xác để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Thái Lâm
#ngộ độc nấm #Lâm Đồng #tử vong #ngộ độc thực phẩm #nấm độc #chồng tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe