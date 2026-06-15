Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng báo Tiền Phong

TPO - Sáng 15/6, đoàn công tác của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Trong không khí thân tình, ấm áp của buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể những người làm báo Tiền Phong, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của tờ báo đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và công tác truyền thông của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Đánh giá về chặng đường phát triển của tờ báo, ông Đặng Minh Thông cho rằng trong suốt gần 73 năm hình thành và trưởng thành, báo Tiền Phong đã xây dựng được một truyền thống đáng tự hào với nhiều hoạt động mang tầm quốc gia, tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội.

“Báo Tiền Phong có rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ các sự kiện văn hóa, thể thao lớn đến các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội đều tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và được xã hội ghi nhận”, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các thành viên đoàn công tác thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đặng Minh Thông cũng đánh giá bề dày truyền thống gần 73 năm chính là tài sản quý giá nhất của báo Tiền Phong.

Theo ông, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thách thức từ quá trình chuyển đổi số và sự thay đổi của môi trường truyền thông, việc duy trì vị thế, bản sắc và sức ảnh hưởng của một tờ báo có lịch sử lâu đời là điều rất đáng trân trọng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đặng Minh Thông cũng mong muốn báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn, nhất là những cơ chế mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

“TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi mong báo Tiền Phong tiếp tục góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, để cùng xây dựng và phát triển thành phố”, ông Đặng Minh Thông chia sẻ.

Lan tỏa những giá trị tích cực

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM đối với các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn.

Nhà báo Lý Thành Tâm cho biết, báo Tiền Phong là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc. Hiện nay, ngoài nhật báo và báo điện tử, báo Tiền Phong còn có các ấn phẩm dành cho học sinh, sinh viên...

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, báo Tiền Phong là đơn vị sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia như Giải Vô địch Quốc gia Marathon, Siêu cúp bóng đá Quốc gia, Giải Golf Vô địch Quốc gia,… cùng nhiều hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Đặc biệt, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, đơn vị tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hằng năm. Bên cạnh đó, báo còn duy trì nhiều chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa trên cả nước.

“Chủ nhật Đỏ là sáng kiến của báo Tiền Phong và đến nay đã trở thành ngày hội nhân ái, lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ cả nước”, nhà báo Lý Thành Tâm cho biết.

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhà báo Lý Thành Tâm khẳng định tập thể báo Tiền Phong sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí. Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao cho báo chí sứ mệnh phản ánh những thông tin tích cực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh hơn”, nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, trong đó có báo Tiền Phong hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.