Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

TPO - Chiều 14/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Ảnh Như Ý

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ, trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp. Ảnh: Như Ý

Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, giảm 189 cơ quan báo chí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Chính phủ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra không gian phát triển, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của báo chí cả nước”, bà Thanh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

“Bên cạnh đó, rất mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài”, bà Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân chia sẻ, đây là “cuộc gặp lịch sử” khi Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gặp mặt báo chí, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dành cho báo chí.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định, dù trong giai đoạn nào, báo chí cũng luôn là lực lượng tiên phong hàng đầu, trở thành một phần xương thịt của Đảng, của cách mạng.

Đặc biệt, ông Bộ khẳng định, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, báo chí cũng không đứng ngoài chủ trương đó.

Trước thực tế nhiều cơ quan báo chí và nhiều nhà báo đang gặp khó khăn, ông Bộ kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thống nhất mô hình hoạt động của báo chí để các cơ quan báo chí thể hiện tinh thần cách mạng với Đảng, với đất nước.

Nhắc lại chủ trương “không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Bộ mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo “không bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu. Ảnh Như Ý

"Tâm sáng, lòng trong, bút sắc"

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo các cơ quan báo chí và toàn thể các phóng viên, biên tập viên, người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là: phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7,8,9,10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15 và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đã thông qua 127 luật và 36 Nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả đó có sự góp tích cực của các cơ quan báo chí. Trong đó, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

“Nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Ảnh: Như Ý

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng thời, báo chí cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

“Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Đề nghị thực hiện đầy đủ Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.