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Khám miễn phí cho hàng nghìn người tại Ngày hội Thanh niên công nhân

Văn Quân

TPO - Tại Ngày hội Thanh niên công nhân các bác sĩ đã khám chữa bệnh cho hàng nghìn người dân, thanh niên, công nhân trên địa bàn khu vực phía Đông TPHCM.

Ngày 14/6, tại phường Tân Phước, TP HCM, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026.

Tham dự Ngày hội có ông Trần Hoàn Kiếm - Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Lê Văn Minh - TUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM cùng đại diện đoàn thể, ban, sở ngành trên địa bàn.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Ngày hội.

Tại ngày hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, đội ngũ công nhân là lực lượng sản xuất trực tiếp, ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, đa dạng về cơ cấu và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Hiện nay, lực lượng công nhân ở Việt Nam có khoảng 17,5 triệu người, có mặt ở tất cả các thành phần kinh tế, các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thanh niên công nhân là lực lượng năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất và đời sống xã hội; có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường lao động, chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại và các phương thức sản xuất tiên tiến, có vai trò quan trọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước trong thời gian tới.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương thủ lĩnh thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết thêm, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân nói chung và thanh niên công nhân nói riêng, nhằm giúp đội ngũ công nhân ổn định cuộc sống, nâng cao tay nghề trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy kinh tế của Việt Nam.

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Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần đó, nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều nội dung nâng cao kỹ năng, chuyên môn, tay nghề, trang bị kiến thức và bản lĩnh cho các bạn thanh niên công nhân để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động.

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Lãnh đạo TPHCM tuyên dương các chủ trọ đảm bảo an ninh trật tự và đóng góp cho phát triển địa phương, quan tâm đời sống công nhân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ thêm, trong các bài phát biểu, chỉ đạo đối với thanh niên, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm luôn khẳng định vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là lực lượng nòng cốt trong việc định hình và phát triển tương lai đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các tổ chức Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng mạnh về cơ sở, mở rộng tổ chức đến tận khu công nghiệp, khu chế xuất với tinh thần “mỗi khu công nghiệp có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số cho thanh niên Việt Nam.

Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức chuỗi Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 với chủ đề “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” tại 3 khu vực: Phú Thọ (ngày 31/5), Gia Lai (7/6) và TP HCM (14/6).

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Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi các bác sĩ và người dân tham gia khám chữa bệnh tại ngày hội.

"Chúng tôi mong rằng các ngày hội sôi nổi ý nghĩa như ngày hôm nay sẽ được nhân rộng tại các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước, qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả hơn vai trò đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ của tổ chức Đoàn, Hội" - anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực đã được tổ chức như chương trình trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương các thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động phong trào.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 công nhân, người dân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, địa phương. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như giải bóng đá thanh niên công nhân, kéo co, teambuilding cùng các gian hàng bình ổn giá và chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày hội.

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Thanh niên công nhân vui tươi tham gia ngày hội.

Với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, Ngày hội Thanh niên công nhân ngày càng khẳng định sức lan tỏa, trở thành sân chơi bổ ích và là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để thanh niên công nhân hăng say lao động, sản xuất, cống hiến và không ngừng phát triển bản thân.

Một số hình ảnh Ngày hội Thanh niên công nhân:

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Văn Quân
#Thanh niên công nhân #Khám bệnh miễn phí #Ngày hội #TP HCM #Chăm sóc sức khỏe #Trung ương Đoàn #Hội LHTN Việt Nam #LHTN

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