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Giới trẻ

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Gần 100 cầu thủ tranh tài Giải bóng đá Thanh niên công nhân TPHCM

Văn Quân

TPO - Quy tụ gần 100 cầu thủ đến từ các nhà máy, xí nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn, Giải bóng đá Thanh niên công nhân TPHCM không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối, tiếp thêm động lực cho lực lượng lao động trẻ sau những giờ làm việc.

Ngày 13/6, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), Giải bóng đá Thanh niên công nhân chính thức khởi tranh trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân trên địa bàn.

Giải đấu do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TPHCM phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.

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Đại diện Trung ương Đoàn và Thành đoàn TP HCM trao cờ cho các đội tham gia thi đấu

Tham dự lễ khai mạc có anh Đỗ Tuấn Hanh - Phó Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh cho biết, thông qua “Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân”, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM mong muốn tạo thêm những không gian giao lưu, kết nối cho thanh niên công nhân tại các khu vực trên địa bàn thành phố sau khi hợp nhất.

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Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên công nhân.

Theo anh Lê Tuấn Anh, bên cạnh giải bóng đá, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như hội thao, sân chơi tìm kiếm tài năng, các gian hàng hỗ trợ giá, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương những gương thanh niên tiêu biểu... Các hoạt động được triển khai đồng loạt tại ba khu vực trước khi hợp nhất nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng cho người lao động trẻ.

Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam và chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

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Gần 100 cầu thủ là thanh niên công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tham gia thi đấu

Trong ngày thi đấu đầu tiên, giải quy tụ 8 đội bóng với gần 100 cầu thủ là thanh niên công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trước giờ bóng lăn, đại diện Trung ương Đoàn và Thành Đoàn TPHCM đã trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự, đồng thời phổ biến điều lệ và những quy định của giải đấu. Đại diện vận động viên và tổ trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu trung thực, hết mình, tôn trọng luật lệ và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Nhiều thanh niên công nhân bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia sân chơi thể thao bổ ích, qua đó có cơ hội giao lưu, tăng cường sức khỏe và gắn kết với đồng nghiệp sau những giờ làm việc.

Một số hình ảnh buổi thi đấu:

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Văn Quân
#bóng đá #thanh niên #công nhân #TPHCM #giải đấu #giao lưu #hoạt động #Bà Rịa - Vũng Tàu #Phú Mỹ #Trung ương Đoàn #Hội LHTN Việt Nam

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