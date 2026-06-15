Gần 790 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6 tới tại Hà Nội, với gần 790 đại biểu tham dự.

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu khai mạc họp báo, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, tham dự Đại hội có gần 790 đại biểu chính thức, là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên. Trong đó có đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đại biểu có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao.

Đây là hình ảnh sinh động về một thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến", anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Theo Ban Tổ chức, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”

Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó, 91 đại biểu đương nhiên là các uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII; 730 đại biểu được bầu tại đại hội các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 35 đại biểu chỉ định.

Đại biểu trẻ nhất là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, TP. Huế.

Có 312 đại biểu nữ; 474 đại biểu nam. Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Độ tuổi bình quân đoàn đại biểu dự đại hội là 31,7 tuổi.

Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 313 đại biểu, trong đó có 1 phó giáo sư, 23 tiến sĩ. Trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân có 503 đại biểu.

Có 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Chương trình họp báo thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong 2 ngày, gồm 4 phiên. Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội sẽ tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Phiên thứ ba - phiên trọng thể sẽ diễn ra sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn.

Phiên thứ nhất tập trung vào các nội dung tổ chức, thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Phiên thứ hai tổ chức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và thảo luận tại các diễn đàn, tổ đại biểu.

Phiên thứ ba là phiên trọng thể, với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Phiên thứ tư là báo cáo kết quả thảo luận, biểu quyết một số nội dung của Đại hội, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XIII (2026 - 2031). Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.