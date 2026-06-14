Hiến kế gửi Đoàn: Học tập, nắm bắt công nghệ để không lạc hậu

Theo Kim, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển từng ngày, mỗi bạn trẻ, đoàn viên thanh niên phải học tập, nắm bắt để không bị lạc hậu.
“Thế giới thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nếu chúng ta không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Mỗi bạn trẻ không chỉ học tập, rèn luyện để nâng cấp bản thân mình, mà còn phải có trách nhiệm của một tế bào xã hội, đó là đóng góp để đưa đất nước đi lên”, Kim nói.
Kim là sinh viên đạt nhiều thành tích đáng mơ ước như giải Ba cuộc thi quốc tế Smart Campus Asia Pacific Competition 2024; có bài báo quốc tế Q2 đăng tại tạp chí Physica Scripta với đề tài “Effect of defect on mechanical properties of two-dimensional MoS2 membranes”; bài báo quốc tế Q2 đăng tại tạp chí Physica B: Condensed Matter với đề tài “Structure-dependence mechanical characteristics of nanoporous borophene surface”; bài báo tại tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN với đề tài “Impact of defects on the mechanical characteristics of 2D nanoporous boron nitride membranes”; bài báo tại IEEE Xplore với đề tài “Effects of defect on mechanical properties of silicene membranes”…
Thiện Kim cũng từng được khen thưởng "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng; giải thưởng 9/1 cấp thành phố.