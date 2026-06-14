Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hiến kế gửi Đoàn: Học tập, nắm bắt công nghệ để không lạc hậu

Thanh Hiền

TPO - Đó là nhắn nhủ của Huỳnh Hoàng Thiện Kim (sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) với các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển từng ngày.

Huỳnh Hoàng Thiện Kim (sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng).
﻿Video: Thanh Hiền

Theo Kim, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển từng ngày, mỗi bạn trẻ, đoàn viên thanh niên phải học tập, nắm bắt để không bị lạc hậu.

“Thế giới thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nếu chúng ta không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Mỗi bạn trẻ không chỉ học tập, rèn luyện để nâng cấp bản thân mình, mà còn phải có trách nhiệm của một tế bào xã hội, đó là đóng góp để đưa đất nước đi lên”, Kim nói.

Kim là sinh viên đạt nhiều thành tích đáng mơ ước như giải Ba cuộc thi quốc tế Smart Campus Asia Pacific Competition 2024; có bài báo quốc tế Q2 đăng tại tạp chí Physica Scripta với đề tài “Effect of defect on mechanical properties of two-dimensional MoS2 membranes”; bài báo quốc tế Q2 đăng tại tạp chí Physica B: Condensed Matter với đề tài “Structure-dependence mechanical characteristics of nanoporous borophene surface”; bài báo tại tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN với đề tài “Impact of defects on the mechanical characteristics of 2D nanoporous boron nitride membranes”; bài báo tại IEEE Xplore với đề tài “Effects of defect on mechanical properties of silicene membranes”…

Thiện Kim cũng từng được khen thưởng "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng; giải thưởng 9/1 cấp thành phố.

Thanh Hiền
#Hiến kế gửi đoàn #Học tập #nắm bắt công nghệ #khoa học công nghệ #lạc hậu #Đà Nẵng #Đại học bách khoa #đoàn viên #bạn trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe