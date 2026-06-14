Hiến kế gửi Đoàn: Học tập, nắm bắt công nghệ để không lạc hậu

TPO - Đó là nhắn nhủ của Huỳnh Hoàng Thiện Kim (sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) với các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển từng ngày.

Huỳnh Hoàng Thiện Kim (sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng).

﻿Video: Thanh Hiền

Theo Kim, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển từng ngày, mỗi bạn trẻ, đoàn viên thanh niên phải học tập, nắm bắt để không bị lạc hậu.

“Thế giới thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nếu chúng ta không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Mỗi bạn trẻ không chỉ học tập, rèn luyện để nâng cấp bản thân mình, mà còn phải có trách nhiệm của một tế bào xã hội, đó là đóng góp để đưa đất nước đi lên”, Kim nói.