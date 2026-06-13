Iran niêm phong kho uranium, gài mìn bảo vệ trước nguy cơ Mỹ thu giữ vật liệu hạt nhân

TPO - Iran đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ kho uranium làm giàu cao của mình trong những tuần gần đây, giữa lúc xuất hiện lo ngại Mỹ tìm cách thu giữ số vật liệu hạt nhân này.

CNN dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, Iran đã tăng cường đáng kể các nỗ lực nhằm phong tỏa kho uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom, bằng cách đóng các đường hầm và gài mìn nổ tại lối vào.

Theo các nguồn tin, việc tiếp cận khoảng nửa tấn uranium được làm giàu cao hiện nay khó khăn, nguy hiểm và tốn thời gian hơn nhiều so với chỉ một tháng trước, khi Tổng thống Donald Trump công khai ra tín hiệu, rằng ông có thể ra lệnh cho quân đội Mỹ tịch thu nó.

Các kế hoạch mới của Iran làm tăng thêm độ phức tạp cho thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Trump đề xuất với Tehran về việc loại bỏ và tiêu hủy uranium của nước này, và động thái này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ khai quật nó?

Hiện, cả Mỹ và Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Ảnh vệ tinh cho thấy một hệ thống đường hầm được đào vào địa hình đá gần khu phức hợp ở Isfahan, Iran, tháng 11/2025.

Động thái của Iran diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng việc kiểm soát và loại bỏ lượng uranium làm giàu cao của Tehran là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận, trong đó Iran sẽ giao nộp lượng uranium đã làm giàu. Số vật liệu này dự kiến được xử lý, vô hiệu hóa tại chỗ trước khi được vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Iran đã đưa ra những thông tin trái ngược nhau về thỏa thuận sơ bộ này, và các điều khoản chính xác vẫn chưa rõ ràng. Văn bản được cho là dự thảo thỏa thuận đã bị rò rỉ trên truyền thông Iran, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên.

Các chuyên gia nhận định việc Iran gia cố các địa điểm lưu trữ uranium có thể khiến quá trình kiểm tra, thu hồi và vận chuyển vật liệu hạt nhân trở nên phức tạp hơn đáng kể.

"Nếu thông tin này là chính xác, nó chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm việc… thu hồi uranium làm giàu cao", Scott Roecker, người đứng đầu Văn phòng Loại bỏ Vật liệu Hạt nhân thuộc Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ cho biết.

Theo ông Roecker, trong trường hợp Iran được yêu cầu tập kết toàn bộ lượng uranium để kiểm kê và xử lý, cộng đồng quốc tế sẽ khó xác minh đầy đủ liệu Tehran có thực sự bàn giao toàn bộ vật liệu hay không. Nguy cơ một phần uranium được tuyên bố là "không thể thu hồi" cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran vẫn duy trì quyền tiếp cận số vật liệu này trong tương lai.

Các đánh giá hiện nay cho thấy phần lớn kho uranium làm giàu cao của Iran được lưu giữ trong hệ thống đường hầm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan ở miền trung nước này, cùng một số địa điểm khác chưa được công khai.

CNN trước đó đưa tin quân đội Mỹ từng xem xét một phương án thu giữ trực tiếp vật liệu hạt nhân của Iran vào giữa tháng 5, nhưng kế hoạch này bị đánh giá là quá rủi ro và không được triển khai.

Kể từ thời điểm đó, Tehran tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với những địa điểm được cho là nơi cất giữ uranium làm giàu cao. Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được ký kết trong thời gian tới, các cuộc đàm phán kỹ thuật kéo dài vẫn sẽ cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến tương lai chương trình hạt nhân của Tehran.

Việc vận chuyển uranium ra khỏi Iran nhiều khả năng sẽ cần tới nhiều thiết bị chuyên dụng và sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về xử lý vật liệu hạt nhân. Ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất, quá trình này cũng có thể mất nhiều tuần để hoàn tất.