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Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Trưởng ban (thay nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Phó Trưởng ban.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực (thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

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Tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng ban.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thay ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Trung ương).

Ông Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thay ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay ông Lê Hải Bình, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và Quảng Ninh.

Đồng thời Thủ tướng cũng bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến các tài sản phải tổ chức thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Bản án tuyên giao Ngân hàng SCB quản lý, xử lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2026.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 9/4/2025 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Luân Dũng
#Vạn Thịnh Phát #thu hồi tài sản #Chỉ đạo liên ngành #Thủ tướng #thi hành án #Phó Thủ tướng Thường trực #Ngân hàng SCB

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