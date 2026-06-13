Mối tình dậy sóng World Cup 2026

TPO - Là ngôi sao sáng của Hàn Quốc tại World Cup 2026, Lee Kang-in còn gây chú ý bởi chuyện tình với tiểu thư Park Sang-hyo của chaebol quyền lực nhất Hàn Quốc.

Khi đội tuyển Hàn Quốc tạo nên những dấu ấn đáng chú ý tại trận mở màn World Cup 2026, một lần nữa cái tên Lee Kang-in trở thành tâm điểm truyền thông. Không chỉ được nhắc đến bởi những màn trình diễn kỹ thuật và vai trò thủ lĩnh thế hệ mới của bóng đá xứ kim chi, Lee Kang-in còn thu hút sự chú ý vì chuyện tình yêu với Park Sang-hyo - người được truyền thông Hàn Quốc gọi là tiểu thư tài phiệt nổi tiếng.

Mối quan hệ giữa một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc hiện nay và ái nữ của gia tộc kinh doanh danh tiếng từng khiến công chúng bất ngờ. Hơn một năm sau khi tin đồn hẹn hò xuất hiện, chuyện tình của họ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi Lee Kang-in bước ra sân đấu lớn.

Những khoảnh khắc Lee Kang-in và tiểu thư tài phiệt Park Sang-hyo trên sân cỏ.

Mối tình kín đáo tốn giấy mực

Thông tin Lee Kang-in hẹn hò tiểu thư tài phiệt Park Sang-hyo lần đầu gây xôn xao vào cuối năm 2024 khi nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao và những buổi gặp gỡ riêng tư.

Theo các nguồn tin giải trí tại Hàn Quốc, hai người quen biết thông qua những mối quan hệ chung trong giới kinh doanh và thể thao. Sau một thời gian tìm hiểu, họ dần phát triển tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Điều khiến dư luận chú ý đặc biệt nằm ở thân thế của Park Sang-hyo. Cô được biết đến là cháu gái của cố chủ tịch tập đoàn Doosan - một trong những tập đoàn công nghiệp lâu đời và có ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. Gia tộc Doosan hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp nặng, năng lượng, cơ khí đến xây dựng và được xem là một trong những “chaebol” tiêu biểu của nền kinh tế Hàn Quốc.

Trong khi đó, Lee Kang-in là hình mẫu thành công của bóng đá hiện đại. Sinh ra trong gia đình bình thường tại Incheon, anh nổi tiếng từ khi còn là thần đồng bóng đá trước khi sang Tây Ban Nha gia nhập học viện Valencia. Sự nghiệp của Lee được xây dựng bằng tài năng và nỗ lực cá nhân, khác xa môi trường thượng lưu mà Park Sang-hyo lớn lên. Chính sự khác biệt ấy khiến câu chuyện tình của họ càng trở nên hấp dẫn trong mắt công chúng.

Nếu Park Sang-hyo đại diện cho tầng lớp tinh hoa doanh nghiệp Hàn Quốc, Lee Kang-in lại là biểu tượng của thế hệ cầu thủ trẻ đã đưa bóng đá nước này bước sang chương mới.

Tình yêu giữa áp lực của danh tiếng

Cả hai đều sống dưới áp lực rất lớn từ sự nổi tiếng.

Một trong những lý do khiến câu chuyện của Lee Kang-in và Park Sang-hyo được quan tâm là bởi cả hai đều sống dưới áp lực rất lớn từ sự nổi tiếng.

Tại Hàn Quốc, những cuộc hẹn hò của các ngôi sao thể thao luôn là đề tài nóng. Với Lee Kang-in, áp lực càng lớn hơn khi anh được xem là người kế thừa thế hệ của những huyền thoại như Son Heung-min. Trong khi đó, những thành viên thuộc các gia đình tài phiệt cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và giới truyền thông.

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc Lee Kang-in và Park Sang-hyo duy trì sự kín đáo trong mối quan hệ là cách giúp họ bảo vệ đời sống riêng tư trước sức ép từ dư luận.

Khác với nhiều nhân vật thuộc các gia đình tài phiệt Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Park Sang-hyo được đánh giá là người khá kín tiếng. Thông tin về cô không nhiều. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Park Sang-hyo sở hữu nền tảng học vấn tốt, từng theo học tại các trường quốc tế danh tiếng và có sự quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật, thời trang cũng như các hoạt động thể thao.

Những người từng tiếp xúc với cô mô tả Park Sang-hyo là người có phong cách thanh lịch, hiện đại và không thích gây chú ý trước công chúng. Điều đó cũng lý giải vì sao kể từ khi tin đồn hẹn hò xuất hiện, cô hầu như không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào về mối quan hệ với Lee Kang-in.

Trong một xã hội mà đời tư của người nổi tiếng thường xuyên bị soi xét, cách ứng xử kín đáo của Park Sang-hyo nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Cho đến nay, Lee Kang-in cũng hiếm khi nhắc tới chuyện tình cảm trong các cuộc phỏng vấn. Anh luôn ưu tiên nói về bóng đá, đội tuyển quốc gia và mục tiêu nghề nghiệp. Điều này giúp hình ảnh của cầu thủ sinh năm 2001 giữ được sự chuyên nghiệp, đồng thời tránh để đời tư lấn át những thành tích trên sân cỏ.

Mối tình dậy sóng

Mối tình của họ càng gây chú ý khi Lee Kang-in thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2026.

World Cup 2022 tại Qatar chứng kiến Lee Kang-in bắt đầu khẳng định vai trò ở đội tuyển quốc gia. Đến World Cup 2026, anh đã trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của Hàn Quốc.

Trong chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Czech ở trận ra quân tại World Cup 2026, Lee Kang-in tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu nơi hàng công, giúp đội bóng xứ kim chi có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nhiều chuyên gia nhận định World Cup 2026 có thể là giải đấu đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của Lee Kang-in trên bình diện quốc tế.

Mỗi kỳ World Cup đều có những câu chuyện bên lề thu hút sự quan tâm không kém các trận đấu. Với người hâm mộ Hàn Quốc, chuyện tình của Lee Kang-in và Park Sang-hyo là một trong những đề tài như vậy.

Khi Lee Kang-in liên tục xuất hiện trên các mặt báo quốc tế nhờ phong độ ấn tượng, truyền thông Hàn Quốc cũng bắt đầu nhắc lại câu chuyện tình yêu của anh với tiểu thư nhà tài phiệt.

Tuy nhiên, thay vì những phát ngôn ồn ào hay các màn xuất hiện phô trương, cả hai lựa chọn cách đồng hành lặng lẽ. Giữa áp lực của danh tiếng và sự kỳ vọng từ hàng triệu người hâm mộ, họ vẫn cố gắng giữ cho tình yêu của mình tránh xa thị phi.

Dù chưa từng công khai nhiều về tương lai chung, Lee Kang-in và Park Sang-hyo vẫn được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng thể thao Hàn Quốc hiện nay.