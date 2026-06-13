Công an Đà Nẵng ‘chặt’ mắt xích của đường dây tội phạm quốc tế

TPO - Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 đối tượng liên quan đến các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: CAĐN)

Bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho đường dây lừa đảo quốc tế

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này không trực tiếp ngồi trước màn hình để gọi điện lừa đảo các nạn nhân. Vai trò của họ là tạo ra lớp "vỏ bọc tài chính" cho những tổ chức tội phạm hoạt động tại Philippines và Campuchia.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng đã thuê người mở tài khoản ngân hàng, thu mua thông tin cá nhân, mua bán tài khoản đã kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử rồi cung cấp cho các đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài.

Những tài khoản này sau đó trở thành nơi tiếp nhận tiền của nạn nhân. Khi tiền vừa được chuyển vào, hệ thống lập tức thực hiện nhiều giao dịch phân tán, chuyển tiếp qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết dòng tiền trước khi được rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các bị can có độ tuổi từ 21 đến 41, cư trú tại Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. (Ảnh: CAĐN)

Các điều tra viên nhận định đây là mắt xích đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động của tội phạm công nghệ cao. Không có những tài khoản ngân hàng "sạch" đứng tên người Việt Nam, việc chiếm đoạt và hợp thức hóa dòng tiền sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Người chuyên tìm kiếm nguồn tài khoản, người phụ trách thu mua thông tin cá nhân, người quản lý hệ thống giao dịch và người kết nối với các đầu mối nước ngoài.

"Lao động online lương cao" và cái bẫy mua bán thông tin cá nhân

Để có được số lượng lớn tài khoản ngân hàng, các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn như "kiếm tiền nhanh", "hỗ trợ mở tài khoản nhận hoa hồng", "cho thuê tài khoản ngân hàng không cần làm gì".

Nhiều người vì hám lợi đã cung cấp căn cước công dân, số điện thoại hoặc trực tiếp mở tài khoản rồi bàn giao toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho các đối tượng môi giới.

Có trường hợp chỉ nhận vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nhưng không biết rằng tài khoản của mình đang được sử dụng để nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân trên khắp cả nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo quốc tế bị khởi tố (Ảnh: CAĐN)

Theo cơ quan điều tra, các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hiện nay thường vận hành như một "doanh nghiệp ngầm". Từ các trung tâm đặt tại nước ngoài, những đối tượng cầm đầu tổ chức hàng trăm nhân viên thực hiện các kịch bản lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, giả mạo đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ trực tuyến hoặc tạo các sàn giao dịch ảo.

Khi nạn nhân chuyển tiền, dòng tiền sẽ lập tức được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng được thu mua trước đó. Điều này khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian điều tra.

Trong vụ án vừa bị triệt phá, các bị can có độ tuổi từ 21 đến 41, cư trú tại Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Cơ quan công an xác định đây là đường dây có sự cấu kết chặt chẽ với các tổ chức tội phạm hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Việc đồng loạt khởi tố các bị can được xem là bước đi quan trọng trong quá trình bóc gỡ các mắt xích hỗ trợ cho hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời ngăn chặn nguy cơ Đà Nẵng trở thành địa bàn trung chuyển dòng tiền phạm pháp.

Đừng biến mình thành đồng phạm chỉ vì vài triệu đồng

Thực tế cho thấy nhiều người vẫn cho rằng việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng chỉ là giao dịch dân sự đơn thuần. Tuy nhiên, khi tài khoản được sử dụng để nhận, chuyển hoặc che giấu nguồn tiền phạm pháp, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Mỗi tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép đều có nguy cơ trở thành công cụ phục vụ lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc các hành vi phạm pháp khác. Một khi dòng tiền tội phạm đi qua tài khoản, chủ tài khoản khó có thể viện lý do "không biết" để thoát khỏi trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ án tại Đà Nẵng thêm một lần cho thấy phía sau những lời mời gọi "kiếm tiền dễ dàng" là cả một hệ thống tội phạm xuyên quốc gia. (Ảnh: CAĐN)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hoạt động tuyển dụng mở tài khoản nhận hoa hồng hoặc mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.