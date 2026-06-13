Các bộ, địa phương có thể linh hoạt điều chuyển viên chức, không làm tăng tổng biên chế

TPO - Việc điều chuyển biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định.

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo do Bộ Nội vụ trình gồm 4 chương và 18 điều, trong đó quy định rõ về các giải pháp điều chỉnh biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, dự thảo quy định, người đứng đầu bộ quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong tổng biên chế viên chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Các bộ, địa phương có thể linh hoạt điều chuyển viên chức. (Ảnh minh họa)

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức giữa các cấp xã trong tổng biên chế viên chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Trong khi đó, UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định điều chỉnh biên chế viên chức đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn trong tổng biên chế viên chức được giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao ban hành quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức giữa các bộ trong tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Tại địa phương, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức giữa các địa phương trong tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Thanh tra việc sử dụng số lượng người làm việc

Dự thảo nêu rõ, việc điều chuyển biên chế viên chức thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm điều chuyển, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo dự thảo, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Trường hợp không xác định định mức số lượng người làm việc để giao và quản lý thì cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực.

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc theo quy định.

UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan và UBND cấp xã xây dựng, tổ chức thẩm định, tổng hợp kế hoạch số lượng người làm việc 5 năm, hằng năm hoặc điều chỉnh biên chế viên chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định.

Trước ngày 1/12 hằng năm, địa phương phải tổng hợp quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, theo dõi.