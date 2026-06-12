Đặt cược vào thỏa thuận với Iran, Tổng thống Mỹ Trump tin 'lần này sẽ thành công'

TPO - Nghị sĩ Michael McCaul (đảng Cộng hòa), cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mất kiên nhẫn với Iran. Do đó, ông đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào đảo Kharg và ngành năng lượng của Iran nhằm mục đích đưa các cuộc đàm phán trở lại “đúng hướng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã mong chờ cuối tuần này sẽ là một ngày trọng đại đối với nhiệm kỳ của ông.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã trở lại Mỹ lần đầu tiên sau 32 năm, sau khi ông Trump dốc toàn lực để giành quyền đồng đăng cai giải đấu bóng đá này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Tổng thống Trump cũng sẽ đón sinh nhật lần thứ 80 vào ngày 14/6, trong một sự kiện tại Nhà Trắng.

Sau đó, ông dự kiến ​​sẽ đến hội nghị thượng đỉnh G7 ở dãy núi Alps của Pháp để đàm phán với một số nhà lãnh đạo thế giới.

Nhưng Tổng thống Trump đã khiến kỳ vọng tăng cao hơn nữa trong những ngày tới, khi ông tuyên bố hôm 11/6, rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này, mở đường chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng. Tổng thống Trump cho biết, ông dự định cử Phó Tổng thống JD Vance đến dự lễ ký kết thỏa thuận.

Sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng các nhà trung gian hòa giải vẫn đang nỗ lực, nhưng chưa có gì được thống nhất.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng lần này có thể sẽ khác.

Bước đột phá này diễn ra sau khi ông Trump đe dọa leo thang xung đột bằng cách tăng cường oanh tạc Iran và giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này, bao gồm cả việc chiếm giữ cơ sở dầu mỏ quan trọng trên đảo Kharg của Iran.

Trước đó, các cuộc tấn công qua lại trong tuần này giữa Mỹ và Iran đã khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi đầu tháng 4 trở nên gần như vô nghĩa.

“Họ đã phải chịu đựng những đòn giáng mạnh mà rất ít người có thể chịu đựng được”, ông Trump nói trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, khi giải thích lý do vì sao ông tin tưởng lần này một thỏa thuận sẽ đạt được. “Và họ muốn đạt được thỏa thuận hơn tôi rất nhiều”.

Ông Trump đưa ra rất ít chi tiết về thỏa thuận mà ông nói đang dần hình thành. Nhưng ông nói với các phóng viên, rằng ông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận.

Tổng thống Trump gọi đây là một thỏa thuận “rất mạnh”, mặc dù ông nói rằng nó vẫn còn “hơi mang tính khái niệm”, nhưng nó sẽ đảm bảo Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Với việc xung đột leo thang trong tuần qua, lời đe dọa của ông Trump dường như nhằm chứng minh cho "khía cạnh diều hâu" trong quan điểm chính trị của mình, rằng ông sẵn sàng cứng rắn với Iran nếu họ không sớm đạt được thỏa thuận, theo Ali Vaez - chuyên gia về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump cũng từng cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran và đưa quân đội Mỹ lên đảo Kharg, nhưng cuối cùng ông đã nhượng bộ, và hai nước đã đồng ý với lệnh ngừng bắn tạm thời.

Gần như ngay lập tức sau khi nêu lại ý tưởng này trên mạng xã hội hôm 11/6, Tổng thống Trump dường như đã nghĩ lại. Ông trả lời phỏng vấn kênh Fox News và đặt câu hỏi liệu người Mỹ có “can đảm” cho một lựa chọn đòi hỏi phải đưa quân đội Mỹ vào tình thế nguy hiểm hay không.

Vài giờ sau, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã quyết định hủy bỏ lệnh tấn công Iran và một thỏa thuận sắp đạt được.

Chuyên gia Vaez cho biết, ngay khi ông Trump đăng tải trên mạng xã hội hôm 11/6 về việc leo thang các cuộc tấn công, các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán với Iran.

Đồng thời, Iran cũng có thể đã thay đổi cục diện với quyết định tấn công trực tiếp Israel hồi đầu tuần này, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Với động thái này, Iran đã phát tín hiệu rằng Israel không thể tiếp tục ném bom Li-băng mà không phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Qua đó, làm tăng cái giá mà Mỹ phải trả nếu thực hiện cam kết giúp bảo vệ Israel.

“Tôi thấy dường như ông Trump muốn chấm dứt cuộc chiến này, nhưng thách thức thực sự của ông ấy là phải tìm kiếm một màn ăn mừng chiến thắng và một lối thoát nhanh chóng. Hai điều đó không nhất thiết phải đi cùng với nhau”, ông Vaez nói.

Nghị sĩ Michael McCaul (đảng Cộng hòa), cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông Trump đã mất kiên nhẫn với Iran. Do đó, ông đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào đảo Kharg và ngành năng lượng của Iran nhằm mục đích đưa các cuộc đàm phán trở lại “đúng hướng”.

Ông McCaul cho rằng, Iran muốn “kéo dài cuộc xung đột này càng lâu càng tốt”, gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, vì họ thấy điều đó có lợi cho mình. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc xung đột này phần lớn không được lòng người dân Mỹ. Trong khi đảng Cộng hoà của Tổng thống Trump cần chiến thắng trong cuộc bầu cử này để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Dù có thỏa thuận hay không, cuộc chiến tranh vẫn sẽ là vấn đề nổi bật trong các cuộc đàm phán tuần tới tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các lãnh đạo G7 - Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz - vì đã phản đối lời kêu gọi của ông về việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Bốn nhà lãnh đạo này cũng khiến Tổng thống Trump tức giận, khi chỉ trích cách ông tiến hành cuộc chiến và việc thiếu tham vấn với các đồng minh trước khi lao vào một cuộc xung đột đã gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng Tổng thống Trump cho biết, ông lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận trước cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo ở Pháp.

“Eo biển Hormuz sẽ chính thức mở cửa ngay khi chúng ta ký kết, điều đó có thể sớm thôi, rất sớm. Có thể vào cuối tuần này ở châu Âu”, ông Trump nói.

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