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Thế giới

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 30 năm tù giam

Minh Hạnh

TPO - Toà án Hàn Quốc ngày 12/6 tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam, với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái quân sự bay qua Bình Nhưỡng nhằm tạo cớ cho việc tuyên bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

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Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Toà án Hàn Quốc tuyên án ông Yoon phạm tội lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương, dù ông Yoon phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Luật sư của cựu tổng thống khẳng định, ông Yoon không ra lệnh cũng không phê duyệt chiến dịch này. Luật sư cho rằng chiến dịch không liên quan đến thiết quân luật, mà là phản ứng trước việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa đầy rác thải qua biên giới trong nhiều tháng.

Hồi tháng 2, toà án Hàn Quốc đã kết án ông Yoon tù chung thân, sau khi tuyên bố ông phạm tội lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan đến nỗ lực thiết quân luật.

Ông Yoon bị cách chức năm ngoái sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên phán quyết luận tội ông, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà Tổng thống Lee Jae Myung đã giành chiến thắng.

Minh Hạnh
Reuters
#Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #Triều Tiên #máy bay không người lái #Hàn Quốc #thiết quân luật

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