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Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức

Bình Giang

TPO - Hôm nay (11/6), Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bất ngờ tuyên bố từ chức, với lý do Thủ tướng Keir Starmer không cam kết cung cấp nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước khi các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

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Ông John Healey từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đơn từ chức đi kèm bức thư công khai với những lời chỉ trích gay gắt, gây thêm áp lực lên Thủ tướng Starmer trong lúc ông đang bị thách thức vị trí lãnh đạo. Sự việc cho thấy cuộc khủng hoảng cốt lõi trong Chính phủ Anh, với bài toán phải tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong khi ngân sách quốc gia đang hết sức eo hẹp.

Trong nhiều tháng qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh đã liên tục đàm phán về cách đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn phải tăng ngân sách quân sự, khiến Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP) của Anh bị trì hoãn dù đáng lẽ phải được công bố từ năm ngoái.

Các lãnh đạo quân đội nhấn mạnh kế hoạch này là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa gia tăng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn đang chật vật trong nỗ lực giảm nợ công, khi gánh nặng thuế của nước này đã ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Ông John Healey từ chức không lâu sau khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức vào tháng 5.

Trong thư gửi Thủ tướng Starmer, ông Healey viết: “Ông đã không thể, còn Bộ Tài chính không sẵn lòng cam kết các nguồn lực mà quốc gia cần để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng”.

“Tôi đang buộc phải đưa ra những quyết định có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, làm gia tăng rủi ro với các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, và có thể khiến đất nước trở nên kém an toàn hơn”, ông Healey viết thêm.

Ngành công nghiệp quốc phòng Anh bất bình với việc chính phủ chậm công bố kế hoạch, khiến họ không thể đưa ra quyết định đầu tư cho các chương trình dài hạn.

Nước Anh đối mặt với thực tế là Mỹ đang dần giảm vai trò bảo vệ châu Âu, trong khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran cũng bộc lộ tình trạng thiếu sẵn sàng chiến đấu của quân đội Anh. Hải quân Anh không thể ngay lập tức triển khai một tàu chiến hiện đại tới Trung Đông.

Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng bảo đảm tài chính cho các trang thiết bị và dịch vụ quân sự, bảo đảm lực lượng vũ trang đạt trạng thái “sẵn sàng tác chiến”. Ngày 10/6, ông Starmer cho biết kế hoạch này sẽ được công bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu từ ngày 7/7.

Bình Giang
Theo Reuters
#Bộ trưởng Quốc phòng Anh #Khủng hoảng chính trị Anh #Thủ tướng Anh

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