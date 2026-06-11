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Khảo sát vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Trường Phong

TPO - Chiều 11/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Hội nghị đã nghe các ý kiến của đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nêu các vấn đề phát sinh sau gần 1 năm vận hành bộ máy theo mô hình tổ chức mới, các ý kiến kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm – Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu.
﻿ Ảnh: Hoàng Linh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cơ bản đồng tình với các ý kiến đã phát biểu.

Bà Hà Thị Nga nêu, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã đề xuất và mong muốn thời gian tới, cấp có thẩm quyền sẽ sửa đổi Quyết định số 304 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tháo gỡ một số vấn đề đặc thù liên quan đến cơ quan tham mưu, giúp việc cho các tổ chức chính trị xã hội.

“Đây là điểm nghẽn trong thời gian vừa qua khi vận hành cơ quan, liên quan đến cơ chế tài chính, thực hiện các quy trình về công tác cán bộ. Nếu tháo gỡ được vấn đề mấu chốt này, hệ thống sẽ vận hành trơn tru hơn”, bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Về một số nội dung kiến nghị khác, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp để báo cáo lên Trung ương.

Kết luận buổi khảo sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Đoàn khảo sát - cho biết, các nội dung kiến nghị tại hội nghị là rất quan trọng để phục vụ xây dựng báo cáo chuẩn bị cho sơ kết 1 năm.

Ông Nguyễn Thành Tâm cho hay, sau hội nghị sơ kết 1 năm, sẽ có những chủ trương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Về một số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị tiếp tục củng cố các cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức, đặc biệt là cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân quyền trong hệ thống, đảm bảo đúng chủ trương là tinh giản đầu mối và thống nhất hoạt động trong MTTQ, đảm bảo vận hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trường Phong
#MTTQ #MTTQ Việt Nam #Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương #Chính quyền 2 cấp #Ban Tổ chức Trung ương

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