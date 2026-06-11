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Xử lý người ‘làm xiếc’ trên Quốc lộ 1A

Thu Hiền

TPO - Điều khiển xe máy buông hai tay, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A, Hồ Văn K. bị CSGT Nghệ An xử lý nhiều lỗi vi phạm, đồng thời bị tịch thu phương tiện theo quy định.

Ngày 11/6, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã làm việc với Hồ Văn K. (SN 2002, trú xã Quỳnh Lưu).

Trước đó, trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1, người này đã đứng dậy, buông 2 tay để múa và có hành vi lạng lách, đánh võng. Thời điểm này, tài xế K. không đội mũ bảo hiểm.

Hành vi của nam tài xế bị người tham gia giao thông ghi hình và gửi đến cơ quan chức năng.

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Hình ảnh K. điều khiển xe máy buông hai tay, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A.

Tại buổi làm việc, Hồ Văn K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm khi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37AC-051.xx lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Qua xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản đối với các lỗi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực.

Đáng chú ý, với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe, Hồ Văn K. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo quy định.

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K. tại cơ quan Công an.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác bị xử phạt bằng tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, lỗi đánh võng trên đường bộ bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng; lỗi không có giấy phép lái xe bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng; lỗi không có đăng ký xe bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng; lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng và lỗi không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Thu Hiền
#giao thông #xử phạt #Nghệ An #đánh võng #tịch thu xe

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