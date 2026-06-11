Mưa như trút nước, người dân TPHCM chật vật trên đường về nhà

TPO - Cơn mưa lớn kèm dông, sét bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TPHCM khiến người dân phải đội mưa, vật lộn di chuyển qua các tuyến đường ngập nước để trở về nhà.

Chiều 11/6, nhiều khu vực tại TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm dông và gió giật mạnh. Cơn mưa nặng hạt trút xuống ngay giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hoà), lượng phương tiện lưu thông đông vào giờ tan tầm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người phải tấp vào mái hiên, trạm xe buýt hoặc các cửa hàng ven đường để trú mưa.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn chiều 11/6

Đang trên đường từ cơ quan về nhà, ông Trần Văn Nam chỉ nhích từng chút một trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. “Một số đoạn đường trước nhà bị ngập cục bộ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải đi rất chậm để đảm bảo an toàn”, ông Nam nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế thời tiết gây mưa dông hiện nay do rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ đang bị nén và đầy dần. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình, trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và hệ thống định vị sét, cơ quan khí tượng nhận định các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và tiếp tục gây mưa rào, dông trên diện rộng trong những giờ tới. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 100mm, có nơi trên 130mm.

Mưa lớn trên nhiều tuyến đường tại TPHCM

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7 (8 - 17m/s). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và những tuyến đường có hệ thống thoát nước kém. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển khi có dông sét và chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.