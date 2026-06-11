TPHCM: Thí điểm đô thị thông minh tại đặc khu Côn Đảo

TPO - Giai đoạn đầu của mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu Côn Đảo thông minh ứng dụng công nghệ bản sao số, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông.

Ngày 11/6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết, thời gian qua, sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Becamex... khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu số, nhu cầu quản lý điều hành của địa phương. Qua đó, nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai thí điểm hai nhóm mô hình đô thị thông minh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng thông tin tại buổi lễ.

Mô hình thứ nhất, triển khai “Chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo - Đặc khu thông minh”. Đến nay, giai đoạn đầu của mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu thông minh ứng dụng công nghệ bản sao số, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông.

Mô hình bước đầu hình thành không gian số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, tích hợp dữ liệu quản lý trên nền bản đồ số và tạo nền tảng để kết nối các hệ thống chuyên ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả triển khai tại Côn Đảo đã hình thành môi trường điều hành số tập trung, tạo tiền đề quan trọng để thành phố nghiên cứu, hoàn thiện kiến trúc và nhân rộng mô hình đô thị thông minh trong thời gian tới.

Lãnh đạo TPHCM và các sở ngành thành phố tại hội nghị.

Mô hình thứ hai, triển khai các tiện ích đô thị thông minh cấp xã tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu. Đối với mô hình này, các bên thống nhất lựa chọn hai nhóm giải pháp trọng tâm gồm Hệ thống Dashboard chỉ đạo điều hành và Hệ thống Digital Twin giám sát an ninh đô thị...

Riêng phường Vũng Tàu, giải pháp được mở rộng để giải quyết bài toán cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực tắm biển nguy hiểm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nhìn nhận ba địa phương thí điểm mô hình đô thị thông minh đều là những địa phương mang tính đặc thù rất cao trong không gian đô thị. Theo ông Cường, thực tiễn quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra việc phải nghiên cứu một phương thức vận hành hiện đại hơn, hiệu quả, thông minh hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Việc triển khai mô hình quản lý đô thị thông minh gắn với phát huy ứng dụng khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền quản trị và điều hành trên cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khi mỗi địa bàn phường, xã, đặc khu đều được điều hành, vận hành và quản lý theo mô hình đô thị thông minh, việc quản trị đô thị của siêu đô thị như TPHCM sẽ đơn giản hơn, tốt hơn và nhanh chóng đạt mục tiêu hơn. Ông Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị dù mới thí điểm nhưng phải thực hiện một cách thực chất, gắn liền với nhu cầu thực tiễn tại từng địa phương, từng địa bàn; việc thí điểm là để hoàn thiện mô hình, phương thức và cách làm, không phải làm xong rồi để đó.