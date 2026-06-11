Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM:

Thí điểm đô thị thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Ngô Tùng

TPO - Giai đoạn đầu của mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu Côn Đảo thông minh ứng dụng công nghệ bản sao số, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông.

Ngày 11/6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết, thời gian qua, sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Becamex... khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu số, nhu cầu quản lý điều hành của địa phương. Qua đó, nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai thí điểm hai nhóm mô hình đô thị thông minh.

1000055508.jpg
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng thông tin tại buổi lễ.

Mô hình thứ nhất, triển khai “Chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo - Đặc khu thông minh”. Đến nay, giai đoạn đầu của mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu thông minh ứng dụng công nghệ bản sao số, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông.

Mô hình bước đầu hình thành không gian số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, tích hợp dữ liệu quản lý trên nền bản đồ số và tạo nền tảng để kết nối các hệ thống chuyên ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả triển khai tại Côn Đảo đã hình thành môi trường điều hành số tập trung, tạo tiền đề quan trọng để thành phố nghiên cứu, hoàn thiện kiến trúc và nhân rộng mô hình đô thị thông minh trong thời gian tới.

1000055509.jpg
Lãnh đạo TPHCM và các sở ngành thành phố tại hội nghị.

Mô hình thứ hai, triển khai các tiện ích đô thị thông minh cấp xã tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu. Đối với mô hình này, các bên thống nhất lựa chọn hai nhóm giải pháp trọng tâm gồm Hệ thống Dashboard chỉ đạo điều hành và Hệ thống Digital Twin giám sát an ninh đô thị...

Riêng phường Vũng Tàu, giải pháp được mở rộng để giải quyết bài toán cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực tắm biển nguy hiểm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nhìn nhận ba địa phương thí điểm mô hình đô thị thông minh đều là những địa phương mang tính đặc thù rất cao trong không gian đô thị. Theo ông Cường, thực tiễn quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra việc phải nghiên cứu một phương thức vận hành hiện đại hơn, hiệu quả, thông minh hơn.

1000055507.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Việc triển khai mô hình quản lý đô thị thông minh gắn với phát huy ứng dụng khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền quản trị và điều hành trên cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khi mỗi địa bàn phường, xã, đặc khu đều được điều hành, vận hành và quản lý theo mô hình đô thị thông minh, việc quản trị đô thị của siêu đô thị như TPHCM sẽ đơn giản hơn, tốt hơn và nhanh chóng đạt mục tiêu hơn. Ông Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị dù mới thí điểm nhưng phải thực hiện một cách thực chất, gắn liền với nhu cầu thực tiễn tại từng địa phương, từng địa bàn; việc thí điểm là để hoàn thiện mô hình, phương thức và cách làm, không phải làm xong rồi để đó.

Ngô Tùng
#bản đồ số #đặc khu Côn Đảo #đô thị thông minh #triển khai chuyển đổi số #ứng dụng Bản sao số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe