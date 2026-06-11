Khi ngân hàng số lấy bảo mật chuẩn quốc tế làm năng lực cạnh tranh

Đồng loạt đưa vào vận hành bộ đôi nền tảng số thế hệ mới gồm MSB Digital Bank và MSB Business Banking, MSB thiết lập một tiêu chuẩn an toàn mới trên thị trường khi xây dựng thành công một “hệ thống phòng thủ công nghệ đa tầng chủ động” chuẩn quốc tế.

Trong kỷ nguyên số hóa, giao dịch an toàn không chỉ là tiện ích cộng thêm mà trở thành điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Ngân hàng.

Nắm bắt xu thế này, những năm qua, bên cạnh việc gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thông qua phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên kênh số, MSB không ngừng nâng cao năng lực bảo mật, an toàn thông tin. Gần đây nhất, MSB ra mắt hai nền tảng số thế hệ mới là MSB Digital Bank (Ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân) và MSB Business Banking (Nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp) với việc thiết lập đồng bộ một kiến trúc bảo mật toàn diện với các đối tác công nghệ hàng đầu quốc tế, mang lại sự an tâm cho khách hàng khi giao dịch trên không gian tài chính số.

Nền tảng số với chuẩn bảo mật “phòng thủ chủ động”

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý đầu tiên của hai nền tảng số này là việc tích hợp giải pháp bảo mật bShield nhằm bảo vệ ứng dụng di động trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Giải pháp này đóng vai trò như một màng lọc an ninh chạy ngầm độc lập ngay trên thiết bị của người dùng.

Đối với khách hàng cá nhân sử dụng MSB Digital Bank, ngay từ khi khởi động ứng dụng, hệ thống sẽ tự động quét và phát hiện các phần mềm độc hại, mã theo dõi hoặc các thiết bị có dấu hiệu bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển từ xa. Hàng rào bảo vệ này giúp cô lập rủi ro, bảo vệ tài sản của khách hàng ngay từ bước chạm đầu tiên. Đồng thời, khi kích hoạt tài khoản trên thiết bị mới hoặc thực hiện giao dịch giá trị lớn, ứng dụng bắt buộc áp dụng công nghệ quét sinh trắc học khuôn mặt đối chiếu trực tiếp với cơ sở dữ liệu Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Quy trình định danh điện tử (eKYC) này được tối ưu hóa nhờ sự phối hợp kết nối dữ liệu từ Bộ Công an, giúp tăng tối đa khả năng kiểm soát và ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp.

Trong khi đó, ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, nền tảng số thế hệ mới MSB Business Banking lại mang đến giá trị vượt trội về sự minh bạch và tính liên tục trong vận hành. Nhờ hợp tác cùng các đối tác quốc tế, MSB đã xây dựng một nền tảng đáp ứng mọi quy định chuẩn mực khắt khe nhất.

MSB Business Banking sử dụng phương thức xác thực giao dịch FIDO – một trong những giao thức bảo mật hàng đầu thế giới hiện nay – kết hợp với công nghệ sinh trắc học từ cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an. Giải pháp này giúp các nhà quản trị điều hành và giám đốc tài chính loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lộ mật khẩu hoặc các rủi ro can thiệp từ tin tặc. Bên cạnh đó, các giải pháp số hóa như nhận dạng ký tự quang học (OCR) và ký số từ xa (SmartCA) đem lại giá trị thực tế là giải phóng doanh nghiệp khỏi rào cản vật lý, doanh nghiệp hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng thủ tục giấy tờ, lưu trữ chứng từ truyền thống hay phải trực tiếp đến quầy giao dịch. Quá trình tối giản hóa các thao tác thủ công phức tạp giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực vận hành.

Đặc biệt, nền tảng số mới của MSB sở hữu tính năng “Cảnh báo tài khoản thụ hưởng đáng ngờ, thuộc danh sách nghi ngờ gian lận, lừa đảo”. Nhờ đó, các nền tảng này giúp cảnh báo hoặc ngăn chặn kịp thời đối với các tài khoản có dấu hiệu rủi ro, giúp khách hàng an tâm hơn khi tạo giao dịch chuyển khoản qua hệ thống nội bộ MSB hay liên ngân hàng.

Đầu tư hạ tầng lõi: Khi công nghệ quốc tế chuyển hóa thành niềm tin khách hàng

Đằng sau sự vận hành mượt mà và an toàn của cả hai ứng dụng này chính là quyết định đầu tư của MSB vào Backbase - kiến trúc công nghệ tương tác lõi hàng đầu thế giới. Năng lực xử lý hàng triệu giao dịch tần suất cao cùng lúc mà không xảy ra tình trạng gián đoạn hay nghẽn mạng vào giờ cao điểm chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho hiệu quả đầu tư của ngân hàng, đảm bảo mọi giao dịch tài chính diễn ra liên tục, thông suốt cho cả hai đối tượng khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ.

Theo đại diện từ MSB: “Tại MSB, bảo mật không phải là giải pháp tạm thời để đối phó với rủi ro, mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng và giữ trọn niềm tin của khách hàng. Việc đầu tư đồng bộ cho cả hai nền tảng số dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và hạ tầng dữ liệu quốc gia là nỗ lực của Ngân hàng trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời cung cấp một nền tảng tài chính hiện đại, thông suốt.”

Bằng việc thiết lập một “tuyến phòng thủ” vững chắc cho cả MSB Digital Bank và MSB Business Banking, MSB đang khẳng định vị thế dẫn dắt trong cuộc đua chuyển đổi số. Tại đó, an toàn bảo mật chính là chìa khóa vàng để củng cố niềm tin, hiện thực hóa cam kết đồng hành lâu dài của ngân hàng với khách hàng trên hành trình trải nghiệm tài chính số hiện đại.