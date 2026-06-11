Khẳng định vị thế từ chất lượng đến năng lực cạnh tranh

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cao su công nghiệp, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành hiện cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như băng tải cao su, dây courroie và cao su kỹ thuật. Trong đó, băng tải cao su lõi vải là sản phẩm chủ lực, đóng góp hơn 65% tổng doanh thu bán hàng của công ty trong năm 2025 và giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Giữ vững vị thế bằng chất lượng

Sản phẩm hiện được sử dụng rộng rãi trong các ngành khai thác than, đá, xi măng, phân bón, luyện kim và nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, băng tải Bến Thành còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc và một số nước Đông Nam Á.

Để tạo ra những mét băng tải đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng công nghiệp, Bến Thành xây dựng quy trình sản xuất khép kín với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.

Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đang đọc báo cáo số tại xưởng sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành cho biết, quy trình sản xuất băng tải lõi vải trải qua nhiều công đoạn như kiểm tra nguyên liệu, cán tráng lớp vải, ghép tầng, cán mặt, lưu hóa và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính đồng nhất và độ bền của sản phẩm.

Theo ông Long, một trong những lợi thế nổi bật của Bến Thành là chất lượng sản phẩm ổn định qua nhiều năm. Điều này được tạo nên từ nguồn nguyên liệu được kiểm soát nghiêm ngặt, đội ngũ công nhân có tay nghề cao cùng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại.

“Đa phần người lao động tại đây đã gắn bó hơn mười năm với nghề. Trong ngành sản xuất băng tải, kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự ổn định về chất lượng. Từ ngoại quan sản phẩm đến các chỉ tiêu kỹ thuật đều được kiểm soát chặt chẽ”, ông Long chia sẻ.

Công nhân vận hành thiết bị sản xuất băng tải lõi vải tại xưởng sản xuất

Hiện nay, công ty vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sở hữu phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS theo ISO 17025. Tất cả nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng, giúp bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước cũng như các thị trường xuất khẩu.

Song song với việc đầu tư công nghệ, doanh nghiệp cũng chú trọng cải thiện môi trường làm việc cho người lao động thông qua hệ thống làm mát, hút bụi công nghiệp, thông gió và phun sương nhằm giảm nhiệt độ, tạo điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi hơn trong nhà xưởng.

Tăng cường xuất khẩu

Không dừng lại ở việc duy trì chất lượng sản phẩm hiện có, Bến Thành đang tiếp tục đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Theo ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, doanh nghiệp đang định hướng đầu tư dây chuyền sản xuất băng tải khổ rộng đến 2 mét nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế.

Việc đầu tư này không chỉ giúp mở rộng danh mục sản phẩm mà còn tạo điều kiện để Bến Thành tham gia sâu hơn vào các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ nơi có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm băng tải công nghiệp chất lượng cao.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến công thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và tiết kiệm năng lượng. Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất cũng được triển khai đồng bộ thông qua phần mềm quản lý sản xuất, mã QR truy xuất dữ liệu và số hóa hệ thống thông tin nội bộ.

Với nền tảng hơn 40 năm phát triển, cùng chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ, con người và quản trị, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất băng tải hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực thay thế hàng nhập khẩu và mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế.