TCP: Nhìn lại hành trình hơn nửa thập kỷ đồng hành cùng thanh niên Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2028 giữa TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là sự tiếp nối của tầm nhìn dài hạn: tiếp sức cho thế hệ trẻ chính là tiếp sức cho tương lai bền vững của quốc gia.

Hành trình 6 năm bền bỉ đồng hành cùng thanh niên

Năm 2026 là một năm đặc biệt đối với cả Tập đoàn TCP và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khi cả hai đều kỷ niệm dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển. Trong suốt bảy thập kỷ qua, định hướng "Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống" đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của TCP trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tinh thần ấy được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hành trình hợp tác suốt 6 năm qua cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc.

Nhìn lại giai đoạn 2023 - 2025, những con số biết nói đã chứng minh hiệu quả của mối quan hệ hợp tác này. Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã vinh danh 98 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, trao tặng mỗi cá nhân một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Ở Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã gọi tên 60 tấm gương trẻ xuất sắc trên mọi lĩnh vực, cùng lan tỏa những câu chuyện nghị lực và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Sôi động và bùng nổ nhất chính là “Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực”. Với 15 ngày hội được tổ chức trải dài tại các tỉnh, thành, thu hút trên 119.000 lượt thanh niên công nhân tham gia, chương trình đã mang lại những giá trị thiết thực cho người lao động: thực hiện 48.500 lượt khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; tổ chức 350 gian hàng nhu yếu phẩm với mức giá ưu đãi, cùng 15 đêm nhạc hội rực rỡ sắc màu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Không dừng lại ở đó, việc triển khai 15 công trình thuộc dự án “Không gian Thể thao Thanh niên” trong 2 năm 2024 - 2025 đã trực tiếp mang lại các sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện để giới trẻ rèn luyện thể chất và kết nối cộng đồng.

Nối dài hành trình tiếp năng lượng

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam, thanh niên không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn là động lực tiên phong thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, được tiếp sức cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức xã hội mà còn cần sự chung tay của doanh nghiệp. Khi người trẻ được trao cơ hội và đồng hành đúng cách, họ sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực góp phần đưa đất nước tiến nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

Hiểu rõ tinh thần ấy, bước vào giai đoạn hợp tác mới, TCP không chỉ dừng lại ở vai trò nhà tài trợ nguồn lực mà xác định mình là một đối tác tích cực, chủ động cùng tham gia vào quá trình triển khai các sáng kiến với kỳ vọng đưa các hoạt động đi sâu hơn vào nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng nhóm đối tượng cụ thể.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP khẳng định Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của TCP trong việc hỗ trợ thanh niên Việt phát huy tiềm năng, nuôi dưỡng nghị lực, xây dựng lối sống tích cực và tinh thần đóng góp cho xã hội.

Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP khẳng định những cam kết chung khi nối dài hành trình tiếp năng lượng cho thế hệ trẻ

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2028, TCP sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và có khả năng lan tỏa. Hai bên sẽ tập trung vào các nhóm hoạt động trọng tâm như chăm lo đời sống thanh niên công nhân; tiếp sức cho thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật giàu nghị lực; tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu; truyền cảm hứng về lối sống tích cực; khuyến khích rèn luyện thể chất và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Tại buổi lễ ký kết, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng khẳng định sự phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP đã tạo ra nhiều chương trình thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên và cộng đồng. Những chương trình phối hợp giữa hai bên thời gian qua đã góp phần lan tỏa lối sống tích cực, cổ vũ tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến trong giới trẻ. Đây là những giá trị rất quan trọng trong bối cảnh thanh niên Việt Nam hôm nay đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức từ quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những biến động nhanh chóng của đời sống xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028

Việc tiếp tục kế hoạch hợp tác lần này cũng nằm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn tại thị trường trọng điểm Việt Nam. Không chỉ phát triển kinh doanh, TCP đang từng bước xây dựng một hình mẫu tiêu biểu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – nơi mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của cộng đồng hòa làm một.