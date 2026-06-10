AIA Việt Nam ra mắt AIA Elite Advisors Club, kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm mới cho khách hàng Elite

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của tầng lớp khách hàng sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam, nhu cầu về các giải pháp bảo vệ tài chính, quản trị tài sản và hoạch định di sản cũng đang thay đổi mạnh mẽ.

Khi nhu cầu gìn giữ tài sản và hoạch định di sản ngày càng trở nên toàn diện hơn, bảo hiểm cũng đang được nhìn nhận theo một vai trò mới, không chỉ là công cụ bảo vệ trước rủi ro, mà còn là một cấu phần quan trọng trong chiến lược gìn giữ giá trị và hoạch định tương lai dài hạn cho nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đó, AIA Việt Nam đã ra mắt câu lạc bộ AIA Elite Advisors - cộng đồng quy tụ những chuyên viên tư vấn ưu tú được lựa chọn nhằm đồng hành cùng phân khúc khách hàng Elite tại Việt Nam.

Câu lạc bộ AIA Elite Advisors cũng là một trong những bước tiếp theo trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng Elite mà AIA Việt Nam đang từng bước xây dựng. Từ các chương trình chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ đặc quyền, những sự kiện được tuyển chọn riêng đến việc kết nối khách hàng với nhà tư vấn chuyên nghiệp để có các giải pháp hoạch định tài sản và truyền thừa di sản độc bản, AIA Việt Nam đang mở rộng cách tiếp cận với khách hàng Elite theo hướng toàn diện và chuyên biệt hơn.

Trong hệ sinh thái đó, đội ngũ Elite Advisors đóng vai trò kết nối, đồng hành và kiến tạo trải nghiệm dành riêng cho từng khách hàng.

Không đơn thuần là một câu lạc bộ dành cho đội ngũ kinh doanh xuất sắc, AIA Elite Advisors Club được định hình như một nền tảng kết nối những cá nhân theo đuổi chuẩn mực nghề nghiệp và tư vấn chuyên sâu, đề cao tính chuyên nghiệp, khả năng thấu hiểu khách hàng và tư duy đồng hành dài hạn.

AIA Elite Advisors Club được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối những Chuyên viên Tư vấn theo đuổi chuẩn mực cao cấp

Hơn 150 thành viên chính thức đầu tiên của Câu lạc bộ mang ý nghĩa đặc biệt khi cùng AIA xây dựng những chuẩn mực trải nghiệm mới cho phân khúc khách hàng Elite, với sự chuyên nghiệp không chỉ đến từ hiệu quả kinh doanh, mà còn được thể hiện qua khả năng thấu hiểu nhu cầu riêng biệt, xây dựng niềm tin và chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên biệt hơn.

Đó cũng là lý do AIA Elite Advisors Club được xây dựng với định vị riêng biệt: không chỉ tập trung vào năng lực tư vấn, mà còn chú trọng vào tư duy dịch vụ và chuẩn mực chăm sóc khách hàng dài hạn.

Lấy sự chuyên nghiệp, tính độc bản và khả năng đồng hành chuyên biệt làm chuẩn mực cốt lõi, AIA Elite Advisors Club được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối những Chuyên viên Tư vấn theo đuổi chuẩn mực cao cấp, nơi mỗi trải nghiệm khách hàng đều được chăm chút như một hành trình mang dấu ấn riêng biệt.

Các thành viên AIA Elite Advisors Club cũng sẽ được tiếp cận nhiều đặc quyền chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực phục vụ phân khúc khách hàng Elite, bao gồm các chương trình đào tạo chuyên sâu về hoạch định tài chính, quản trị tài sản, sức khỏe, thuế, hưu trí,thừa kế và chuyển giao tài sản.

AIA Elite Advisors Club được xây dựng với định vị riêng biệt: không chỉ tập trung vào năng lực tư vấn, mà còn chú trọng vào tư duy dịch vụ và chuẩn mực chăm sóc khách hàng

Bên cạnh đó, hệ sinh thái AIA Elite được kiến tạo với hệ thống dịch vụ đặc quyền nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng, bao gồm các chương nổi bật như chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các cơ sở y tế cao cấp, cùng việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp được thực hiện bởi các công ty luật đối tác danh tiếng và uy tín trên thị trường. Thông qua các giải pháp này, AIA Việt Nam đang hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng cao cấp trong quá trình hoạch định và truyền thừa di sản, đặc biệt đối với các hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn. Nội dung tư vấn tập trung vào việc làm rõ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phương án hoạch định gia sản, thừa kế, chuyển giao tài sản cũng như các giải pháp pháp lý liên quan.

Đây được xem là một trong những bước đi cho thấy xu hướng dịch chuyển của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, từ vai trò bảo vệ tài chính truyền thống sang đồng hành sâu hơn cùng khách hàng trong các nhu cầu quản trị tài sản và hoạch định tương lai dài hạn.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam

Tại buổi lễ ra mắt, ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, đã chia sẻ về tầm nhìn phát triển phân khúc khách hàng Elite trong bối cảnh nhu cầu quản trị sức khỏe, tài sản và hoạch định di sản ngày càng trở nên toàn diện và chuyên sâu hơn.

Theo ông Andrew, cùng với sự gia tăng của tầng lớp khách hàng sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam, kỳ vọng dành cho bảo hiểm cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Bảo hiểm nhân thọ không chỉ dừng lại ở bảo vệ tài chính, mà còn hướng tới những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, sự đồng hành dài hạn và khả năng kết nối những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ. Trong chiến lược đó, đội ngũ Elite Advisors được xem là lực lượng nòng cốt để kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm mới cho phân khúc khách hàng Elite của AIA Việt Nam.

Bà Vũ Thu Uyên, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý, cũng đã nhấn mạnh định hướng phát triển cộng đồng AIA Elite Advisors như một thế hệ tư vấn mới, nơi tính chuyên nghiệp, khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và tư duy đồng hành dài hạn trở thành những tiêu chuẩn cốt lõi.

Bà Vũ Thu Uyên, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý AIA Việt Nam

Cũng theo bà Uyên, AIA Elite Advisors Club không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cá nhân xuất sắc, mà còn là nền tảng để cùng xây dựng một cộng đồng tư vấn theo đuổi những chuẩn mực cao hơn trong hành trình phục vụ khách hàng tinh hoa tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của các diễn giả và khách mời đặc biệt, mang đến những góc nhìn đa chiều về nghệ thuật xây dựng niềm tin, khả năng thấu hiểu khách hàng Elite cũng như cách phát triển những mối quan hệ chất lượng cao và bền vững.

Việc ra mắt AIA Elite Advisors Club được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng của AIA Việt Nam, nơi bảo hiểm không chỉ dừng lại ở vai trò bảo vệ, mà còn trở thành một phần trong hành trình gìn giữ giá trị và hoạch định tương lai bền vững cho nhiều thế hệ.

* Lưu ý, các nội dung tư vấn được cung cấp bởi AIA Elite Advisor liên quan đến thuế và truyền thừa di sản chỉ nhằm mục đích định hướng tổng thể nhu cầu của khách hàng và không thay thế tư vấn chuyên môn độc lập từ các chuyên gia phù hợp.