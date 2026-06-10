Igloo hợp tác với Chubb Life mở rộng sang mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Indonesia

Igloo – công ty công nghệ bảo hiểm (insurtech) ứng dụng AI toàn diện (AI full stack) tại Đông Nam Á, chuyên phát triển nền tảng vận hành cho ngành bảo hiểm – vừa công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PT Chubb Indonesia (gọi chung là “Chubb Life”). Theo đó, các giải pháp bảo hiểm của Chubb Life sẽ được cung cấp tại Việt Nam và Indonesia thông qua Ignite by Igloo – nền tảng số phân phối bảo hiểm của Igloo.

Thông qua thỏa thuận này, danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Chubb Life sẽ được tích hợp vào Ignite – nền tảng số dành cho đối tác, đại lý bảo hiểm được tối ưu bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của Igloo. Đội ngũ đại lý tại hai thị trường sẽ có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm sức khỏe, bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ hiện có trên nền tảng Ignite .

Ignite by Igloo hiện đang vận hành mạng lưới đại lý rộng khắp tại cả hai quốc gia, hợp tác với hơn 40 doanh nghiệp bảo hiểm và trên 75 đối tác phân phối trong khu vực. Nền tảng này giúp tự động hóa quy trình bán hàng, cung cấp các chương trình đào tạo trực tuyến thông qua iLearn, đồng thời cho phép đại lý tiếp cận sản phẩm từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên cùng một giao diện. Quan hệ đối tác với Chubb Life đánh dấu bước tiến của Igloo từ bảo hiểm phi nhân thọ sang bảo hiểm nhân thọ, nhất quán với chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm sang các nhóm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cũng như tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong việc thu hẹp khoảng trống bảo vệ tại Đông Nam Á.

Các giải pháp bảo hiểm của Chubb Life có cơ hội tiếp cận nhiều người dân hơn tại Việt Nam và Indonesia thông qua quan hệ hợp tác với Ignite – nền tảng số phân phối bảo hiểm của Igloo.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Đông Nam Á hiện vẫn ở mức thấp. Tại Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ chỉ chiếm khoảng 1,3% GDP, trong khi tại Indonesia là khoảng 1% GDP. Trước thực tế đó, sự kết hợp giữa năng lực thiết kế sản phẩm và thẩm định rủi ro của Chubb Life với mạng lưới đại lý cùng khả năng phân phối số của Igloo sẽ góp phần đưa các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân tại cả hai quốc gia.

Ông Raunak Mehta, Tổng Giám đốc Igloo, cho biết: “Quan hệ đối tác với Chubb Life là một cột mốc quan trọng trên hành trình trở thành hạ tầng công nghệ cho ngành bảo hiểm tại Đông Nam Á của Igloo. Bằng cách kết hợp các giải pháp bảo hiểm chất lượng cao của Chubb Life với nền tảng công nghệ và đại lý của Igloo, chúng tôi trao cho đội ngũ đại lý tại Việt Nam và Indonesia cơ hội mang các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và bệnh hiểm nghèo này đến khách hàng một cách thuận tiện, với chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Song song đó, chiến lược phát triển AI của Igloo sẽ được áp dụng xuyên suốt chu kỳ quản lý đối tác, đại lý, đơn giản hóa quy trình từ tuyển dụng, đào tạo đến bán hàng.”

Mối quan hệ hợp tác này khẳng định vị thế của Igloo là một nhà cung cấp hạ tầng công nghệ được nhiều doanh nghiệp bảo hiểm toàn cầu lựa chọn khi muốn mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng tại Đông Nam Á. Còn về phía Chubb Life, việc hợp tác với Igloo mở ra cơ hội tận dụng mạng lưới đại lý và năng lực phân phối số tại Việt Nam và Indonesia, giúp công ty mở rộng phạm vi tiếp cận các giải pháp bảo hiểm đến nhiều cá nhân và gia đình hơn. Hướng đi này củng cố cam kết của Chubb Life trong việc mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe chất lượng cao, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Việt Nam và Indonesia là các thị trường đang có hàng triệu gia đình tìm kiếm sự an tâm tài chính vững vàng và các giải pháp bảo vệ sức khỏe chất lượng hơn. Thông qua hợp tác với Igloo và tận dụng nền tảng Ignite, chúng tôi có thể mang các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và bệnh hiểm nghèo đáng tin cậy của Chubb Life đến gần hơn với khách hàng theo cách thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của họ. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn cuộc sống, giúp họ bảo vệ những gì quan trọng nhất và tự tin hoạch định tương lai.”

Các bên sẽ bắt đầu triển khai những hoạt động đầu tiên từ tháng 6 này. Thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể tại từng thị trường sẽ được công bố trong thời gian tới.