Thương vụ mới tại Hóa chất Đức Giang

TPO - Hội đồng quản trị DGC ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố thông tin bất thường về nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang. Nhà máy này là tài sản của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

DGC ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng nhà máy, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Báo cáo thường niên của DGC cho thấy, vào tháng 4/2024, Hóa chất Đức Giang đã mua đấu giá thành công Nhà máy Cồn Đại Việt hơn 253 tỷ đồng. Đây là tài sản bị kê biên để thi hành án đối với Công ty TNHH Đại Việt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, DGC đã đầu tư thêm 60 tỷ đồng và đưa nhà máy vào hoạt động trong tháng 12/2024.

Khi hoàn tất giao dịch, DGC đã đổi tên Nhà máy Cồn Đại Việt thành Nhà máy Cồn Đức Giang và chuyển giao cho công ty con là Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắk Nông quản lý. Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắk Nông tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, đăng ký kinh doanh, thuê đất và các thủ tục khác để quản lý và vận hành Nhà máy Cồn Đức Giang.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang muốn bán Nhà máy Cồn Đức Giang.

Ngày 8/5, Hóa chất Đức Giang tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến quản trị và DGC nhấn mạnh triển vọng dài hạn của công ty.

Cổ đông DGC miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị, gồm cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có liên quan đến việc điều tra gần đây; bổ nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó ông Đào Hữu Kha - em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hiện đang nắm giữ 5,97% cổ phần tại DGC được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Hồi tháng 5, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) có văn bản chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. DGC sau đó đã có văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, do nộp chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.