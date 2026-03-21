Thông tin bất thường từ Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang

TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi kế toán trưởng.

Ngày 20/3, DGC miễn nhiệm bà Đào Thị Mai khỏi vị trí kế toán trưởng. Thay thế vị trí này là bà Trương Thị Loan.

Trước khi bổ nhiệm, bà Trương Thị Loan là kế toán viên của công ty. Còn bà Đào Thị Mai là một trong 14 người bị khởi tố trong vụ án liên quan Hoá chất Đức Giang.

DGC cũng vừa thông báo về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan. Ba thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT - bị khởi tố và bắt tạm giam.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 2 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Địa điểm họp sẽ được công ty theo thông báo trong giấy mời họp nhằm bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án về các tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số 14 bị can, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên.