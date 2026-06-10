PGBank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Ngày 10/06/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) và Cục Thuế đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai các giải pháp, chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên toàn quốc.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai các giải pháp, chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên toàn quốc giữa PGBank và Cục Thuế

Chương trình được triển khai trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn.

Theo thống kê, hộ kinh doanh hiện đang là một trong những lực lượng kinh tế quan trọng của đất nước, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho xã hội. Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình kinh doanh số, dẫn đến nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp tài chính, thanh toán, hóa đơn điện tử và công cụ quản lý hiện đại.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thuận lợi hơn với các công cụ số, đồng thời giúp người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử và nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung ký kết, Cục Thuế và PGBank sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc tiếp cận thông tin, chính sách và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện nghĩa vụ thuế. Sự phối hợp giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao những giải pháp mà PGBank đã nghiên cứu và xây dựng cho các hộ kinh doanh. Ông khẳng định, ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình hành động thiết thực, đưa các giải pháp và tiện ích của PGBank đến với hộ kinh doanh trên cả nước. Cục Thuế cam kết đồng hành, cung cấp đầy đủ tài liệu, chính sách, quy trình và phối hợp giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các dịch vụ số, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn. “Với sự kết nối, chia sẻ và đồng hành chặt chẽ giữa PGBank và Cục Thuế, tôi tin rằng chương trình hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân và hiện thực hóa các chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi lễ

Việc hợp tác với Cục Thuế là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, đồng thời thể hiện cam kết của PGBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hương – Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “PGBank mong muốn không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn trở thành người đồng hành tin cậy của các hộ kinh doanh trên toàn bộ hành trình số hóa, từ quản lý bán hàng, thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế đến tiếp cận vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Ông Nguyễn Văn Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PGBank phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, PGBank cũng giới thiệu bộ giải pháp “Tài khoản Hộ kinh doanh” được thiết kế chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là hệ sinh thái giải pháp tài chính và công nghệ tích hợp, giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu về quản lý tài chính, hóa đơn điện tử và thanh toán số trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Bộ giải pháp tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích như tài khoản thanh toán dành riêng cho hộ kinh doanh, loa thông báo giao dịch, phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các công cụ hỗ trợ thanh toán hiện đại. Khách hàng được hỗ trợ từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, tách bạch dòng tiền, quản lý doanh thu hiệu quả và nâng cao tính minh bạch trong vận hành.

Bên cạnh đó, PGBank triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mở mới tài khoản hộ kinh doanh như hoàn tiền lên đến 600.000 đồng, tặng tài khoản số đẹp, cộng thêm lãi suất tiền gửi trực tuyến và hỗ trợ các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lễ ký kết giữa PGBank và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.