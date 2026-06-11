Giá vàng 'rơi' rất mạnh

TPO - Sáng nay (11/6), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm mạnh. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI có giá 131-136 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 132 - 137,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.091 USD/ounce, giảm 91 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tiếp giảm mạnh gần 2 tuần qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng thế giới sẽ tiếp đà giảm mạnh trong thời gian tới và có khả năng mất mốc 4.000 USD/ounce. Theo đó, vàng trong nước có khả năng về dưới 130 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.130 - 26.410 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.