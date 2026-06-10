Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026'

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026 (Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026), hạng mục doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Sự ghi nhận này phản ánh sức mạnh của một văn hóa làm việc có mục tiêu rõ ràng và dựa trên sự tin tưởng, giúp nhân viên phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra những tác động ý nghĩa cho người bệnh, cộng đồng và doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát độc lập đối với hơn 111.000 người lao động trên cả nước, đánh giá mức độ tin tưởng, sự tín nhiệm và trải nghiệm chung tại nơi làm việc.

Với bề dày 245 năm kể từ khi thành lập tại Osaka (Nhật Bản) vào năm 1781, Takeda hiện là công ty dược phẩm sinh học toàn cầu, lấy nghiên cứu và phát triển (R&D) làm cốt lõi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tập trung ở 6 lĩnh vực điều trị, gồm: tiêu hóa và viêm, bệnh hiếm, các liệu pháp từ huyết tương, ung thư, thần kinh học và vắc-xin.

Triết lý hoạt động của Takeda bắt nguồn từ cam kết qua nhiều thế hệ về nỗ lực tái định hình lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với kim chỉ nam là quá trình ra quyết định dựa trên hệ giá trị cốt lõi và mục tiêu hướng tới một thế giới khỏe mạnh hơn. Trên phạm vi toàn cầu, Takeda không ngừng đầu tư vào năng lực, công nghệ và các hợp tác nhằm đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu, nâng cao tốc độ và chất lượng, đồng thời mang đến những đổi mới ý nghĩa cho người bệnh.

Tại Việt Nam, triết lý này được hiện thực hóa thông qua một nền văn hóa kết hợp hài hòa giữa di sản, giá trị cốt lõi và hiệu suất. Takeda Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bằng cách tăng cường sự gắn kết của nhân viên, tinh gọn phương thức làm việc, phát triển năng lực sẵn sàng cho tương lai và và tạo dựng môi trường làm việc linh hoạt hơn, ứng dụng hiệu quả dữ liệu.

“Việc được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam phản ánh rõ nét con người, giá trị và khát vọng mà chúng tôi đang cùng nhau xây dựng,” ông Benjamin Ping, Tổng Giám đốc Takeda Việt Nam, cho biết.

“Tại Takeda, chúng tôi tin rằng khi phát huy tiềm năng của đội ngũ và giữ vững cam kết qua nhiều thế hệ về đổi mới mạnh mẽ, chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết để mang lại tác động thực sự cho người bệnh, cộng đồng và xã hội. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi người có thể phát triển, thể hiện năng lực và góp phần kiến tạo một thế giới khỏe mạnh hơn cho các thế hệ mai sau”.

Văn hóa này được thể hiện rõ nét nhất tại Việt Nam qua triết lý lãnh đạo “cây tre Việt Nam” (Bamboo Leadership), lấy cảm hứng từ sự kiên cường, mạnh mẽ và khả năng thích ứng linh hoạt của cây tre. Bộ rễ tre vững chắc tượng trưng cho các giá trị cốt lõi của Takeda; thân tre cứng cáp thể hiện sức mạnh từ đội ngũ nhân viên; những nhánh tre linh hoạt tượng trưng cho các giải pháp đổi mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe không ngừng thay đổi tại Việt Nam.