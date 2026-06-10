Mục sở thị AEON Mall Long Biên sau 'lùm xùm' nhân viên an ninh nói khách trộm đồ

TPO - Những ngày gần đây, AEON Mall Long Biên, Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một phụ nữ phản ánh bị quy chụp lấy cắp hàng hóa. Ghi nhận thực tế cho thấy, quy trình kiểm soát hàng hóa được thực hiện qua nhiều lớp từ camera giám sát, quầy thanh toán đến hệ thống cổng từ chống thất thoát.
Một số mặt hàng giá trị cao được đặt trong tủ kính có khóa hoặc gắn chíp kiểm soát.
Vào các khung giờ cao điểm, nhiều quầy thu ngân luôn trong tình trạng đông khách. Sau khi hoàn tất giao dịch, hàng hóa được đóng gói và bàn giao cho người mua.
Sau khi hoàn tất thanh toán, hàng hóa được đóng gói và dán tem niêm phong trước khi khách hàng mang ra khỏi siêu thị. Tem niêm phong giúp nhân viên và lực lượng bảo vệ nhận diện các túi hàng đã qua quầy thu ngân.
Tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.
Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị, mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3. Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về, khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".
Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường. Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.
Liên quan tới vụ việc, trong thông báo chính thức được phát đi, AEON tại Việt Nam cho biết: “Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.
Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho quý khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát".