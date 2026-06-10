Cùng gửi lời chúc để ươm mầm 'Xanh hoá Trường Sa'

Điểm nhấn của Chương trình là chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh” tại website https://tiennong.vn/mamxanh/, kêu gọi cộng đồng cùng gửi những lời động viên tới quân và dân nơi đảo xa.

Để mỗi tình cảm được sẻ chia trở thành một đóng góp thiết thực cho màu xanh Trường Sa, mỗi lời chúc hợp lệ, Tiến Nông quy đổi thành 1kg phân bón gửi tới Trường Sa. Tổng số lượng phân bón được cộng đồng chung tay đóng góp thông qua chiến dịch sẽ được tổng kết và công bố vào ngày 13/6/2026.

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Bạn đọc có thể gửi lời động viên, chia sẻ gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại Trường Sa qua Chương trình “Triệu lời chúc -Triệu mầm xanh” trên website: https://tiennong.vn/mamxanh/ . Mỗi lời chúc hợp lệ, Tiến Nông quy đổi thành 1kg phân bón gửi tới Trường Sa. Chiến dịch sẽ được tổng kết và công bố vào ngày 13/6/2026.

Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, tình cảm của tập thể Tiến Nông đối với biển đảo quê hương, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng, vì môi trường và vì sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cho biết, trong hơn 30 năm đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam, Tiến Nông luôn tin rằng giá trị của doanh nghiệp không chỉ được tạo nên từ những sản phẩm phục vụ sản xuất mà còn từ những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

“Đồng hành cùng chương trình Xanh hóa Trường Sa là cơ hội để chúng tôi thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi mong rằng sự đóng góp này sẽ góp phần tạo thêm màu xanh, cải thiện môi trường sống và tiếp thêm động lực cho quân và dân trên đảo”, ông Phong chia sẻ.

Trường Sa là nơi hội tụ ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam giữa biển khơi. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên nơi đây luôn khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài, gió mạnh, độ mặn cao và nguồn đất canh tác hạn chế. Việc duy trì, chăm sóc cây xanh vì thế đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì và nguồn lực hỗ trợ từ đất liền.

Là doanh nghiệp có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, Tiến Nông hiểu rằng để tạo nên màu xanh cần có sự bền bỉ vun đắp mỗi ngày. Từ những cánh đồng trên đất liền đến những hòn đảo giữa trùng khơi, hành trình nuôi dưỡng sự sống luôn bắt đầu từ trách nhiệm, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai.

Thông qua chiến dịch chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc – Triệu mầm xanh”, Tiến Nông mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, chung tay vì biển đảo quê hương tới cán bộ, nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng xã hội.

Mỗi người dân Việt Nam đều có cơ hội đồng hành cùng Trường Sa bằng việc gửi những lời chúc, lời động viên tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại Trường Sa.