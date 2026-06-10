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Nhiều người đang chán vàng?

Uyên Phương

TPO - Từ chỗ phải đội nắng xếp hàng nhiều giờ mới mua được vài chỉ vàng khi giá trên đỉnh, nay vàng “bốc hơi” hơn 50 triệu đồng/lượng nhưng sức mua lại khá trầm lắng.

Hết cảnh xếp hàng mua vàng

Ngày 10/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó và thấp hơn hơn 50 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 190 triệu đồng được thiết lập hồi cuối tháng 1.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh, phổ biến quanh ngưỡng 138-140 triệu đồng/lượng. Mức giảm này được xem là một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, trái với những gì thường diễn ra trên thị trường, giá giảm sâu lần này không kéo theo làn sóng người dân đổ xô đi mua vàng bắt đáy.

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Khách đến SJC có thể mua vàng miếng không giới hạn.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều cửa hàng vàng lớn tại TPHCM cho thấy, cảnh tượng chen lấn, xếp hàng kéo dài hàng giờ đồng hồ đã không còn. Khách đến giao dịch có thể mua vàng gần như ngay lập tức.

Nguồn cung trên thị trường cũng trở nên dồi dào hơn trước. Nhiều doanh nghiệp cho biết, vàng miếng không còn tình trạng giới hạn số lượng như giai đoạn sốt giá. Tại Công ty SJC (phường Bàn Cờ), khách hàng có thể mua 1 chỉ vàng nhẫn, còn vàng miếng mua bao nhiêu cũng có.

“Tôi đến tiệm vàng SJC lúc 10h, vào là mua được ngay. Sau khi chuyển khoản, tôi chờ khoảng 10 phút là mua được 1 lượng vàng SJC với giá chỉ 138,8 triệu đồng” - chị Minh Trang (ngụ phường Vườn Lài) cho biết.

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Tiệm Mi Hồng cũng không còn cảnh khách chen chân xếp hàng dài chờ mua vàng như trước

Tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định), khách đến mua vàng cũng không quá đông. Khu vực bán vàng nhẫn, vàng miếng cũng chỉ thưa thớt khách. Chủ yếu khách đến mua nữ trang, trang sức.

Vàng không còn sức hút?

Sự trầm lắng của thị trường khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng người dân đã không còn mặn mà với vàng?

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng nguyên nhân khiến giá vàng liên tục giảm thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ diễn biến của thị trường vàng thế giới. Trong năm 2025, vàng tăng giá mạnh nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương liên tục cắt giảm lãi suất. Cùng với đó, những bất ổn liên quan đến chiến tranh thương mại và tiền tệ trên thế giới đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Áp lực lạm phát gia tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị và giá dầu leo thang, khiến nhiều ngân hàng trung ương không còn dư địa để tiếp tục giảm lãi suất. Thậm chí, khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài đang được tính đến.

“Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, nhà đầu tư sẽ ưu tiên nắm giữ các tài sản có khả năng sinh lời ổn định như trái phiếu chính phủ hoặc các đồng tiền mạnh như USD hoặc euro. Để chuyển dòng vốn sang các kênh này, họ phải bán vàng. Đó là nguyên nhân khiến giá vàng chịu áp lực giảm”, ông Phương nhận định.

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Thong thả mua vàng giữa lúc kim loại quý này liên tục giảm giá.

Lý giải việc giá vàng giảm sâu nhưng lượng người mua không tăng mạnh như các giai đoạn vàng liên tục lập đỉnh, ông Phương cho rằng nguyên nhân nằm ở tâm lý thị trường và kỳ vọng lợi nhuận của nhà đầu tư.

Theo đó, phần lớn những người có nhu cầu đầu tư vàng đã mua vào từ cuối năm ngoái hoặc trong những tháng đầu năm nay, thời điểm thị trường còn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục lập đỉnh mới. Khi giá vàng liên tục suy giảm từ tháng 2 đến nay, triển vọng sinh lời trở nên kém hấp dẫn hơn. Điều này khiến nhà đầu tư mới không còn hào hứng xuống tiền như trước.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng đã tăng trở lại, tạo thêm một lựa chọn đầu tư an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi. Nhiều người đánh giá gửi tiết kiệm có mức độ an toàn cao hơn và lợi nhuận ổn định hơn so với việc mua vàng trong bối cảnh giá liên tục giảm.

Một nguyên nhân khác là thị trường đang tồn tại lượng lớn nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao. Trong số này có không ít người đã bắt đầu tính đến việc bán ra để cắt lỗ hoặc thu hồi vốn cho các nhu cầu tài chính khác.

Theo ông Phương, tâm lý e ngại rủi ro đang bao trùm thị trường vàng. Nhà đầu tư không còn nhìn thấy triển vọng tăng giá hấp dẫn như trước nên hạn chế xuống tiền. Đây cũng là lý do khiến giá vàng trong nước giảm mạnh dù đã tiến sát hơn với giá vàng thế giới.

Dự báo thời gian tới, ông Phương cho rằng giá vàng thế giới có thể tiếp tục giảm về quanh vùng 3.900 USD/ounce trước khi phục hồi. Đối với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC có thể lùi về quanh mức 130-135 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khả năng giá vàng lùi sâu dưới mốc 130 triệu đồng/lượng không cao.

“Về dài hạn, khi giá giảm về vùng thấp hơn, lực cầu sẽ xuất hiện trở lại. Những nhà đầu tư đã bán ra trước đó có thể quay lại mua vào. Vì vậy, tôi cho rằng giá vàng đang dần tiến về vùng đáy và có cơ hội phục hồi trong tương lai, dù rất khó quay lại các đỉnh cao cũ trong ngắn hạn”, ông Phương nhận định.

Uyên Phương
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