Bứt phá công nghệ 5G Advanced, Viettel thiết lập tốc độ 10GBPS

Viettel đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam tổ hợp thành công 11 băng tần trên nền tảng mạng 5G SA thực tế. Điểm vượt trội của giải pháp này nằm ở công nghệ tổng hợp băng tần tiên tiến NR-DC (New Radio Dual Connectivity) và CA (Carrier Aggregation). Thay vì truyền dữ liệu trên một "làn đường" duy nhất như mạng 5G thông thường, công nghệ này cho phép "kết hợp đồng thời nhiều làn đường" để dữ liệu chạy song song, giúp nâng tổng băng thông lên mức cực đại. Viettel đã gộp thành công 3 băng tần thuộc dải băng tần vùng phủ rộng C-band (3500MHz) và 8 băng tần thuộc dải tốc độ cao mmWave (26GHz) để tạo nên hạ tầng truyền tải siêu băng rộng. Đây là thành tựu chưa từng có nhà mạng nào tại Đông Nam Á thực hiện được, đồng thời là con đường duy nhất để bứt phá tốc độ di động mà không giải pháp nào thay thế được.

Đồng thời, Viettel đã tiên phong ứng dụng giải pháp xử lý dữ liệu tại biên giúp dữ liệu người dùng được xử lý tức thì tại chỗ thay vì phải đi đường vòng, giảm thiểu tối đa độ trễ cùng hiện tượng rơi gói tin, mở đường cho tốc độ chạm mốc tối đa hơn 10Gbps.

Mạng 5G Advanced được đội ngũ kỹ sư Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Ericsson và MediaTek phối hợp thử nghiệm trên nền hạ tầng thương mại 5G hiện có của Viettel, kết hợp cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson cùng chipset M90 của MediaTek. Thành công mang tính bước ngoặt này là minh chứng rõ nét cho khả năng kiểm soát toàn diện hệ thống mạng 5G của đội ngũ kỹ sư Viettel, từ mạng lõi, truyền dẫn, vô tuyến đến thiết bị đầu cuối. Đáng chú ý, hệ thống mạng lõi 5G SA được sử dụng trong thử nghiệm không phải là môi trường phòng thí nghiệm biệt lập, mà chính là hạ tầng thực tế đang vận hành thương mại trên toàn quốc của Viettel.

Kết quả 10 Gbps là hệ quả tất yếu, tạo tiền đề vững chắc để hình thành "hạ tầng số băng rộng siêu cao" phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng này cho phép xử lý tức thời khối lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ AI và Big Data thời gian thực, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag để mang lại trải nghiệm thực tế ảo (AR/VR/XR) mượt mà trong y tế từ xa và giáo dục số. Đặc biệt, đây còn là cơ sở để cung cấp kết nối siêu ổn định cho hàng triệu thiết bị thông minh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của các nhà máy thông minh, hệ thống tự động hóa và sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Nói về cột mốc này, ông Hoàng Bình Sơn – Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks nhấn mạnh: "Viettel luôn giữ vững tâm thế tự chủ những công nghệ mới nhất để đồng hành cùng tốc độ phát triển của thế giới. Kết quả thử nghiệm đạt mốc 10 Gbps là cơ sở để Viettel tiếp tục triển khai các giải pháp tiên tiến, xây dựng hạ tầng số băng rộng siêu cao. Chúng tôi sẵn sàng đưa viễn thông trở thành nguồn động lực thúc đẩy quá trình tự động hóa và phát triển kinh tế số mạnh mẽ tại Việt Nam.”

Tiến sĩ Rita Mokbel – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam chia sẻ: " Chúng tôi tự hào hợp tác với Viettel thiết lập nên kết quả ấn tượng này. Tốc độ 10 Gbps khẳng định sức mạnh vượt trội của công nghệ 5G trong việc tối ưu hoá hiệu năng mạng và mở ra các ứng dụng (use case) mới. Ericsson cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viettel xây dựng hạ tầng mạng an toàn, có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thành công của thử nghiệm đạt tốc độ 10 Gbps cho thấy tiềm năng đột phá của các tính năng 5G như NRDC, Carrier Aggregation cùng các công nghệ vô tuyến tiên tiến trong việc nâng cao tốc độ truyền dữ liệu."

Tiến sĩ HC Hwang – Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Truyền thông Không dây và Quan hệ Đối tác tại MediaTek, nhận định: “Vượt mốc 10 Gbps là một dấu ấn mang tính bước ngoặt của 5G Advanced. Kết quả 10 Gbps trên nền tảng modem MediaTek M90 tiếp tục khẳng định năng lực của 5G Advanced và những cơ hội mới mà công nghệ này mở ra. Thành tựu này càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào giá trị mà 5G Advanced mang đến cho các mạng lưới triển khai thực tế và thể hiện năng lực của Viettel trong việc tích hợp các công nghệ tiên tiến trên toàn bộ hệ sinh thái mạng.”

Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt của Viettel trong cuộc đua hạ tầng số. Tính đến cuối năm 2025, với quy mô 30.000 trạm 5G, Viettel đã phủ sóng tới 90% diện tích ngoài trời trên toàn quốc. Bước sang năm 2026, nhà mạng dự kiến triển khai thêm khoảng 20.000 trạm 5G mới, nâng tổng số trạm lũy kế lên quy mô cực lớn nhằm hướng tới mục tiêu phủ sóng đạt 97% dân số. Việc liên tục tiên phong, tự chủ các công nghệ viễn thông mới nhất là lời cam kết hành động của Viettel trong việc mang lại giá trị vượt trội cho người dân và kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.