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Quân đội có thêm lực lượng phục vụ tác chiến công nghệ cao

Nguyễn Minh

TPO - Chiều 11/6, tại Bắc Ninh, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tổng tham mưu; thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc đón đầu xu thế phát triển khoa học công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đổi mới phương thức tác chiến trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Phương tiện không người lái, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của phương tiện không người lái trong tác chiến hiện đại, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Cục Phương tiện không người lái.

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Các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội đón Đại tướng Phan Văn Giang tới dự lễ công bố Quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ Cục Phương tiện không người lái nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến hiện đại, công nghệ cao; từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục mọi khó khăn ban đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các hoạt động thuộc lĩnh vực phương tiện không người lái trong toàn quân.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Phương tiện không người lái.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nhân sự, bổ sung lực lượng, trang bị kỹ thuật. Tập trung kiện toàn các tổ chức, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, triển khai các hoạt động thống nhất và thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chính sách phù hợp, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm thực hiện tốt hậu phương Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý đơn vị nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục Phương tiện không người lái; xây dựng hệ thống quy chế hoạt động đồng bộ trên các mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị…

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Đại tướng Phan Văn Giang và chỉ huy Cục Phương tiện không người lái phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, nhấn mạnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị ý thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; khẳng định sẽ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Cục Phương tiện không người lái sẽ tập trung huấn luyện, làm chủ công nghệ; đẩy mạnh huấn luyện khai thác, làm chủ trang thiết bị hiện đại; chủ động liên kết nghiên cứu, phát triển công nghệ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao.

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Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật không người lái.
Nguyễn Minh
#Cục Phương tiện không người lái #phương tiện không người lái #Bộ Tổng Tham mưu #Quân đội nhân dân Việt Nam #tác chiến công nghệ cao #Đại tướng Phan Văn Giang #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng

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