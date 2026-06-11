Hà Nội yêu cầu khắc phục vi phạm tại công trình thoát nước Quang Trung - Quán Sứ

TPO - Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng Hà Nội phát hiện nhà thầu thi công hệ thống thoát nước trên phố Quang Trung - Quán Sứ để vật liệu ngoài phạm vi cho phép, gây cản trở giao thông nên đã yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo ký ban hành, dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô (Hạng mục thi công: công trình xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ giải quyết chống ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ) trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, đơn vị thi công đã không thực hiện theo đúng giấy phép thi công được cấp.

Tuyến phố Lý Thường Kiệt đoạn giao với Quán Sứ đã được dỡ rào, hoàn trả mặt bằng.

Bên cạnh đó, các đơn vị không triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, để vật liệu ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông. Việc thi công dự án thoát nước trên phố Quang Trung cũng phát sinh bụi từ công trường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước những vi phạm này, Sở Xây dựng Hà Nội đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhà thầu thi công theo quy định.

Để bảo đảm an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình thi công trên các tuyến đường đang khai thác, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục toàn bộ tồn tại, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo giấy phép thi công đã được cấp.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 - đơn vị thi công dự án, Sở Xây dựng yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại đã được nêu trong biên bản xử lý vi phạm hành chính lập ngày 8/6.

Sở Xây dựng cũng giao Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, kiểm tra hiện trường và xử lý nghiêm các vi phạm nếu tái diễn.